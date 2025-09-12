Thùy Linh vất vả vào bán kết Vietnam Open

Nithiitikrai hiện đứng thứ 80 thế giới, là tay vợt nữ triển vọng của Thái Lan. Tuy nhiên, với sự cổ vũ của khán giả nhà, Thùy Linh nhập cuộc tốt hơn, cô liên tục dẫn điểm.
Do đó, Thùy Linh dễ dàng thắng set một 21-10.
Khi tưởng chừng sẽ có chiến thắng dễ dàng, Thùy Linh bất ngờ thi đấu chùng xuống sau ở set hai. Tay vợt số 18 thế giới thường xuyên đánh hỏng đánh rơi các điểm số đầu set.
Ngược lại, Nithiitikrai thi đấu tập trung, thường có những pha bỏ nhỏ vào vị trí khó khiến tay vợt chủ nhà vất vả đánh trả thiếu chính xác.
Tay vợt 21 tuổi của Thái Lan càng đánh càng hay, buộc Thùy Linh phải rượt đuổi. Tuy nhiên, cô hầu như buông xuôi sau khi bị Nithiitikrai dẫn cách biệt và chịu thua 13-21.
Tuy nhiên, tay vợt Thái Lan lại rất lỳ lợm phản đòn, cô cứu những pha cầu không tưởng dần rút ngắn cách biệt xuống còn 13-17, 14-18, 16-19.
Lúc này, khán giả chủ nhà tỏ ra lo lắng khi Thùy Linh có thể bị thua ngược. Nhưng cô bình tĩnh, xử lý các pha cầu bền rồi tung ra các pha bỏ nhỏ để ghi điểm 20-18.
Trước đó, tay vợt Nguyễn Hải Đăng để thua Wang Zi Jun (Trung Quốc) 1-2, dừng bước ở tứ kết.
Cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh cũng thua 1-2 (17-21, 21-15, 11-21) trước cặp đôi Chen Sheng Fa/Lu Chen (Đài Loan) ở tứ kết đôi nam.
Thanh Nhàn