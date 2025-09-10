Thuỳ Linh khởi đầu thuận lợi ở Vietnam Open 2025

Sáng 10/9 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, hạt giống số 1 Nguyễn Thùy Linh xuất trận gặp Liang Ting Yu - tay vợt số 68 thế giới.
Tay vợt nữ chủ nhà đã giành ba chức vô địch đơn nữ liên tiếp giải này, và hoàn toàn có khả năng lập cú poker.
Thùy Linh, hiện xếp thứ 18 thế giới, chọn lối đánh phủ đầu với tốc độ cao.
Tuy nhiên, Liang không quá lép vế, mà đáp trả mạnh mẽ dẫn đến thế trận giằng co trong set một.
Đồng hành cùng Thùy Linh ở giải này có chuyên gia người Indonesia - Hariawan Hong và trợ lý.
Sang set 2, Thùy Linh không tận dụng được sự hưng phấn. Cô mắc nhiều lỗi đánh hỏng đồng thời đối thủ đã bắt bài và phòng ngự chắc chắn hơn.
Trong khi đối thủ hưng phấn, tay vợt chủ nhà lại lúng túng, mắc một số lỗi đánh hỏng. Cô cũng vất vả với các pha bỏ nhỏ của đối phương.
Đức Đồng - Thu Thảo