Thùy Linh thắng ngược ở Vietnam Open

Đối thủ của Thùy Linh là Kisona Selvaduray - tay vợt Malaysia từng vô địch International Challenge và giành HC vàng SEA Games 30 năm 2019, hiện xếp 77 thế giới.
Đối thủ của Thùy Linh là Kisona Selvaduray - tay vợt Malaysia từng vô địch International Challenge và giành HC vàng SEA Games 30 năm 2019, hiện xếp 77 thế giới.
Thùy Linh nhập cuộc chậm, cảm giác cầu không tốt khi đánh ra ngoài biếu đối thủ ba điểm, bị dẫn 5-2. Trong khi Kisona di chuyển linh hoạt, tay vợt chủ nhà nặng nề, đánh cầu thiếu dứt khoát.
Thùy Linh nhập cuộc chậm, cảm giác cầu không tốt khi đánh ra ngoài biếu đối thủ ba điểm, bị dẫn 5-2. Trong khi Kisona di chuyển linh hoạt, tay vợt chủ nhà nặng nề, đánh cầu thiếu dứt khoát.
Thùy Linh liên tục mất điểm số, để set đấu rơi khỏi tầm kiểm soát giúp Kisona nới rộng khoảng cách lên 18-12 rồi kết thúc set một bằng chiến thắng 21-14.
Thùy Linh liên tục mất điểm số, để set đấu rơi khỏi tầm kiểm soát giúp Kisona nới rộng khoảng cách lên 18-12 rồi kết thúc set một bằng chiến thắng 21-14.
Sau khi được chuyên gia người Indonesia - Hariawan Hong và trợ lý nhắc nhở, động viên, điều chỉnh chiến thuật, hạt giống số một nhập cuộc trong set hai bằng lối đánh trực diện, nhanh và chính xác.
Sau khi được chuyên gia người Indonesia - Hariawan Hong và trợ lý nhắc nhở, động viên, điều chỉnh chiến thuật, hạt giống số một nhập cuộc trong set hai bằng lối đánh trực diện, nhanh và chính xác.
Hai tay vợt giằng co từng điểm số đầu, nhưng sau đó Thùy Linh vượt lên dẫn 11-9.
Hai tay vợt giằng co từng điểm số đầu, nhưng sau đó Thùy Linh vượt lên dẫn 11-9.
Sau khi tạo được lợi thế, Thùy Linh bắt đầu lấy lại cảm giác với những pha đánh lỏng tay, phông cầu chính xác, và không mắc nhiều lỗi. Cô tìm lại đẳng cấp của hạt giống số một, kiểm soát thế trận để thắng dễ 21-12.
Sau khi tạo được lợi thế, Thùy Linh bắt đầu lấy lại cảm giác với những pha đánh lỏng tay, phông cầu chính xác, và không mắc nhiều lỗi. Cô tìm lại đẳng cấp của hạt giống số một, kiểm soát thế trận để thắng dễ 21-12.
Dù bị giằng co 4-4 ở set ba, Thùy Linh sau đó ghi series 7 điểm để dẫn 11-4. Nhờ khoảng cách an toàn, cô tiếp đà thăng hoa, thắng dễ 21-10 ở set này, và thắng chung cuộc 2-1.
Dù bị giằng co 4-4 ở set ba, Thùy Linh sau đó ghi series 7 điểm để dẫn 11-4. Nhờ khoảng cách an toàn, cô tiếp đà thăng hoa, thắng dễ 21-10 ở set này, và thắng chung cuộc 2-1.
Giành vé vào tứ kết Vietnam Open 2025, Thùy Linh đang tiến gần hơn với việc bảo vệ chức vô địch của giải đấu này. Cô vẫy tay cảm ơn khán giả khi tan trận.
Giành vé vào tứ kết Vietnam Open 2025, Thùy Linh đang tiến gần hơn với việc bảo vệ chức vô địch của giải đấu này. Cô vẫy tay cảm ơn khán giả khi tan trận.
Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng - hiện đứng thứ 63 thế giới và là hạt giống số 7 - cũng thắng ngược 2-1 (12-21, 21-17, 21-18) trước Mithun Manjunath (Ấn Độ).
Giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Vietnam Open 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM từ ngày 9 đến 14/9/2025. Giải thuộc hệ thống Super 100 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), có tổng quỹ thưởng 110.000 USD, trong đó vô địch đơn nam, đơn nữ nhận 8.250 USD, vô địch đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ nhận 8.690 USD.
Giải quy tụ 295 tay vợt đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đài Loan là đoàn đông nhất, với 68 tay vợt. Giải còn quy tụ những tay vợt nữ có thứ hạng cao như Lalinrat Chaiwan (Thái Lan, thứ 43 thế giới), Tanvi Sharma (Ấn Độ, 45) hay Aakarshi Kashyap (Ấn Độ, 46)...
Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng - hiện đứng thứ 63 thế giới và là hạt giống số 7 - cũng thắng ngược 2-1 (12-21, 21-17, 21-18) trước Mithun Manjunath (Ấn Độ).
Giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Vietnam Open 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM từ ngày 9 đến 14/9/2025. Giải thuộc hệ thống Super 100 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), có tổng quỹ thưởng 110.000 USD, trong đó vô địch đơn nam, đơn nữ nhận 8.250 USD, vô địch đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ nhận 8.690 USD.
Giải quy tụ 295 tay vợt đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đài Loan là đoàn đông nhất, với 68 tay vợt. Giải còn quy tụ những tay vợt nữ có thứ hạng cao như Lalinrat Chaiwan (Thái Lan, thứ 43 thế giới), Tanvi Sharma (Ấn Độ, 45) hay Aakarshi Kashyap (Ấn Độ, 46)...
Đức Bảo