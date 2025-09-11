Thùy Linh thắng ngược ở Vietnam Open

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng - hiện đứng thứ 63 thế giới và là hạt giống số 7 - cũng thắng ngược 2-1 (12-21, 21-17, 21-18) trước Mithun Manjunath (Ấn Độ).

Giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Vietnam Open 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM từ ngày 9 đến 14/9/2025. Giải thuộc hệ thống Super 100 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), có tổng quỹ thưởng 110.000 USD, trong đó vô địch đơn nam, đơn nữ nhận 8.250 USD, vô địch đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ nhận 8.690 USD.

Giải quy tụ 295 tay vợt đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đài Loan là đoàn đông nhất, với 68 tay vợt. Giải còn quy tụ những tay vợt nữ có thứ hạng cao như Lalinrat Chaiwan (Thái Lan, thứ 43 thế giới), Tanvi Sharma (Ấn Độ, 45) hay Aakarshi Kashyap (Ấn Độ, 46)...