Tiến Minh bị loại, Vũ Thị Trang ngược dòng ấn tượng ở Vietnam Open

TP HCMCặp vợ chồng nổi tiếng nhất làng cầu lông Việt Nam có kết cục khác nhau trong ngày khai mạc giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025, chiều 9/9.

Do ít thi đấu quốc tế, Tiến Minh 42 tuổi, đang đứng 362 thế giới, nên phải thi đấu từ vòng loại. Đối thủ của anh là Orijit Chaliha - tay vợt Ấn Độ 17 tuổi hiện đứng thứ 309 thế giới. Chênh lệch thể lực được thể hiện rõ ngay khi nhập cuộc set một.

Dù tay vợt chủ nhà tấn công phủ đầu và dẫn 3-0, Chaliha chuyển hướng sang đánh cầu bền, kéo Tiến Minh vào cuộc đua thể lực. Tay vợt Ấn Độ gỡ hòa rồi vượt lên dẫn trước, rồi chạm đến set-point 20-18.

Tiến Minh cứu được cả 2 set-point sau đó. Nhưng vì hai cú đánh hiểm của đối thủ, lão tướng 42 tuổi thất thủ 20-22.

Sang set hai, Tiến Minh thể hiện sự bền bỉ, điều cầu khó cũng như bỏ nhỏ trên lưới khiến Chaliha mắc nhiều lỗi. Tay vợt cựu số một Việt Nam duy trì khoảng cách điểm rồi thắng 21-18.

Nguyễn Tiến Minh trong trận đấu vòng loại Vietnam Open 2025 chiều 9/9 tại NTĐ Nguyễn Du, TP HCM. Ảnh: Đà Bàn

Vắt kiệt sức ở set hai khiến Tiến Minh xuống sức khi vào set ba quyết định. Anh không thể theo những pha cầu bền, khi đối thủ vẫn còn sung sức. Do đó, tay vợt Việt Nam đành chấp nhận thua 18-21 và sớm dừng cuộc chơi.

Trong khi đó, vợ anh, tay vợt Vũ Thị Trang lại có ngày thi đấu ấn tượng. Trang đang xếp 131 thế giới, ra quân gặp đối thủ Ấn Độ Aashi Rawat. Cô để thua nhanh set một 15-21, nhưng sớm bừng tỉnh và thắng set hai 21-17. Sang set ba, đối thủ liên tục dẫn trước đến điểm số 14-11. Nhưng bằng một series 9 điểm, tay vợt quê Bắc Giang vượt lên dẫn 20-14 trước khi tiến tới thắng lợi 21-15.

Ở trận thứ hai, Trang gặp Liang Ka Wing (Hong Kong) và sớm thắng set đầu 21-15. Nhưng set hai cô để thua nhanh 12-21. Dù vậy, với sự cổ vũ của khán giả nhà và phát huy kinh nghiệm đúng lúc, Trang thắng lại đối thủ 21-8 để ghi tên vào vòng chính.

Vũ Thị Trang thi đấu xuất sắc ở vòng loại Vietnam Open 2025 ngày 9/9 tại NTĐ Nguyễn Du, TP HCM. Ảnh: Đà Bàn

Giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise Vietnam Open 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM từ ngày 9 đến 14/9/2025. Giải thuộc hệ thống Super 100 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), có tổng quỹ thưởng 110.000 USD, trong đó vô địch đơn nam, đơn nữ nhận 8.250 USD, vô địch đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ nhận 8.690 USD.

Giải quy tụ 295 tay vợt đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đài Loan là đoàn đông nhất, với 68 tay vợt. Giải còn quy tụ những tay vợt nữ có thứ hạng cao như Lalinrat Chaiwan (Thái Lan, thứ 43 thế giới), Tanvi Sharma (Ấn Độ, 45) hay Aakarshi Kashyap (Ấn Độ, 46)...

Nội dung đơn nam có nhiều tay vợt trong top 100 thế giới như Takuma Obayashi (Nhật Bản, 45), Chico Wardoyo (Indonesia, 46), Sathist Kumar (Ấn Độ, 49), Nguyễn Hải Đăng (62) và Lê Đức Phát (83)...

Tay vợt Việt Nam được chờ đợi nhất là Nguyễn Thùy Linh, người đang giữ ba chức vô địch đơn nữ liên tiếp. Cô hiện xếp số 18 thế giới và là hạt giống số một của giải và nuôi tham vọng lần thứ tư vô địch.

Ngày mai 10/9, Thùy Linh ra quân gặp Liang Ting Yu - tay vợt thứ 68 thế giới.

Đức Đồng