'Thủy chiến' dưới mưa rét tại VnExpress Marathon All-Star 2026

Khoảng 4h sáng, mưa bắt đầu nặng hạt ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Nhiều runner tới sớm mặc áo mưa khởi động sớm để giữ nhiệt cơ thể. Bất chấp điều đó, một tiếng sau, cự ly 42km xuất phát trong không khí hào hứng.
Khoảng 4h sáng, mưa bắt đầu nặng hạt ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Nhiều runner tới sớm mặc áo mưa khởi động sớm để giữ nhiệt cơ thể. Bất chấp điều đó, một tiếng sau, cự ly 42km xuất phát trong không khí hào hứng.
Dù thời tiết bất lợi, nhiều VĐV đạt chuẩn sub4 nam và sub5 nữ vẫn hướng tới mục tiêu lập PR mới. Anh Lê Thanh Tùng cho biết mưa rét đòi hỏi VĐV phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nhiệt độ thấp giúp cơ thể ít tiêu hao năng lượng để duy trì nhịp tim thấp hơn, và cũng tạo quyết tâm hơn cho runner.
Dù thời tiết bất lợi, nhiều VĐV đạt chuẩn sub4 nam và sub5 nữ vẫn hướng tới mục tiêu lập PR mới. Anh Lê Thanh Tùng cho biết mưa rét đòi hỏi VĐV phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nhiệt độ thấp giúp cơ thể ít tiêu hao năng lượng để duy trì nhịp tim thấp hơn, và cũng tạo quyết tâm hơn cho runner.
Huỳnh Anh Khôi (dẫn đầu) thể hiện bản lĩnh khi vượt lên ngay từ những km đầu tiên dưới cơn mưa tầm tã. Phía sau anh là kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh, lão tướng Nguyễn Văn Lai cùng các chân chạy quốc tế.
Huỳnh Anh Khôi (dẫn đầu) thể hiện bản lĩnh khi vượt lên ngay từ những km đầu tiên dưới cơn mưa tầm tã. Phía sau anh là kỷ lục gia Hoàng Nguyên Thanh, lão tướng Nguyễn Văn Lai cùng các chân chạy quốc tế.
Cơn mưa lớn tạo thành nhiều vũng nước đọng trên mặt đường Hòa Lạc, biến cuộc đua thành trận "thủy chiến" đúng nghĩa. Các VĐV phải tập trung cao độ để kiểm soát tốc độ, tránh trơn trượt khi quần áo đã ướt sũng.
Cơn mưa lớn tạo thành nhiều vũng nước đọng trên mặt đường Hòa Lạc, biến cuộc đua thành trận "thủy chiến" đúng nghĩa. Các VĐV phải tập trung cao độ để kiểm soát tốc độ, tránh trơn trượt khi quần áo đã ướt sũng.
Cự ly 21km xuất phát ngay sau full marathon 30 phút. Kenedy Njogu và Edwin Kiptoo (Kenya) nhanh chóng bứt tốc, tách đoàn ở cự ly 21km. Hai chân chạy Kenya duy trì tốc độ cao, gần như không có đối thủ ở những km đầu bất chấp mặt đường trơn trượt.
Cự ly 21km xuất phát ngay sau full marathon 30 phút. Kenedy Njogu và Edwin Kiptoo (Kenya) nhanh chóng bứt tốc, tách đoàn ở cự ly 21km. Hai chân chạy Kenya duy trì tốc độ cao, gần như không có đối thủ ở những km đầu bất chấp mặt đường trơn trượt.
Các runner lập thành nhóm nhỏ chạy sát nhau để "núp gió" qua những đoạn đường thoáng. Đây là chiến thuật quan trọng nhằm hỗ trợ nhau duy trì tốc độ và bảo toàn thể lực trước những cơn gió mạnh bào mòn sức lực.
Các runner lập thành nhóm nhỏ chạy sát nhau để "núp gió" qua những đoạn đường thoáng. Đây là chiến thuật quan trọng nhằm hỗ trợ nhau duy trì tốc độ và bảo toàn thể lực trước những cơn gió mạnh bào mòn sức lực.
Tuy sải bước dưới mưa nặng hạt, nhiều runner vẫn mỉm cười, tạo dáng với nhiếp ảnh gia. Với họ, chinh phục All-Star 2026 trong điều kiện khắc nghiệt là trải nghiệm thể thao không thể quên.
Tuy sải bước dưới mưa nặng hạt, nhiều runner vẫn mỉm cười, tạo dáng với nhiếp ảnh gia. Với họ, chinh phục All-Star 2026 trong điều kiện khắc nghiệt là trải nghiệm thể thao không thể quên.
Ngược lại, gió ngược và thời tiết mưa rét tại Hòa Lạc gây nhiều khó khăn cho các runner quốc tế. Điều kiện này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì nhịp chạy và triển khai chiến thuật thi đấu của họ. Trong ảnh, Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia) đang duy trì những bước khó nhọc trước khi bỏ cuộc ở km thứ 10.
Ngược lại, gió ngược và thời tiết mưa rét tại Hòa Lạc gây nhiều khó khăn cho các runner quốc tế. Điều kiện này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì nhịp chạy và triển khai chiến thuật thi đấu của họ. Trong ảnh, Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia) đang duy trì những bước khó nhọc trước khi bỏ cuộc ở km thứ 10.
Đội ngũ tình nguyện viên và crew dầm mưa suốt nhiều giờ đồng hồ để đảm bảo công tác tiếp nước, y tế. Sự bền bỉ của đội ngũ hỗ trợ giúp các VĐV yên tâm thi đấu trong suốt chặng đường dài.
Đội ngũ tình nguyện viên và crew dầm mưa suốt nhiều giờ đồng hồ để đảm bảo công tác tiếp nước, y tế. Sự bền bỉ của đội ngũ hỗ trợ giúp các VĐV yên tâm thi đấu trong suốt chặng đường dài.
Những "bóng hồng" tinh hoa khoe dáng trên đường về đích. All-Star 2026 đưa ra giới hạn thời gian khắt khe ở VĐV nữ, ở mức 4 giờ 30 phút. Bất chấp điều đó, nhiều chân chạy nữ vẫn chấp nhận thử thách.
Những "bóng hồng" tinh hoa khoe dáng trên đường về đích. All-Star 2026 đưa ra giới hạn thời gian khắt khe ở VĐV nữ, ở mức 4 giờ 30 phút. Bất chấp điều đó, nhiều chân chạy nữ vẫn chấp nhận thử thách.
Theo một vài VĐV, việc hoàn thành 42km đúng thời gian quy định đã là một chiến thắng. "Tấm huy chương All-Star 2026 có lẽ là kỷ vật đặc biệt nhất trên hành trình chạy bộ của tôi vì nó minh chứng cho tinh thần dám chấp nhận thử thách", anh Nguyễn Trí Kiệt chia sẻ.
Theo một vài VĐV, việc hoàn thành 42km đúng thời gian quy định đã là một chiến thắng. "Tấm huy chương All-Star 2026 có lẽ là kỷ vật đặc biệt nhất trên hành trình chạy bộ của tôi vì nó minh chứng cho tinh thần dám chấp nhận thử thách", anh Nguyễn Trí Kiệt chia sẻ.
Nhà vô địch Hoàng Nguyên Thanh về đích với thành tích tốt nhất từng được ghi nhận của VĐV Việt Nam ở một giải marathon trong nước - một minh chứng tiêu chuẩn chuyên môn cao của giải.
Nhà vô địch Hoàng Nguyên Thanh về đích với thành tích tốt nhất từng được ghi nhận của VĐV Việt Nam ở một giải marathon trong nước - một minh chứng tiêu chuẩn chuyên môn cao của giải.
Minh Ngọc
Ảnh: VnExpress Marathon