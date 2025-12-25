Thương vụ lớn nhất của Nvidia

Nvidia đang trong quá trình thâu tóm tài sản của startup chuyên sản xuất chip Groq với giá 20 tỷ USD, thương vụ được đánh giá lớn nhất của hãng đến nay.

Theo Alex Davis, CEO của công ty tư vấn Disruptive, Nvidia đã đạt thỏa thuận mua lại tài sản từ Groq - công ty thiết kế chip tăng tốc AI hiệu năng cao. Nvidia sẽ sở hữu toàn bộ tài sản của Groq trừ mảng điện toán đám mây. Người này nhấn mạnh "thỏa thuận đang được hoàn tất nhanh chóng".

Hồi tháng 9, Disruptive là đơn vị dẫn đầu vòng gọi vốn vào Groq khi đầu tư nửa tỷ USD. Khi đó, startup thành lập năm 2016 huy động được hơn 750 triệu USD, được định giá 6,9 tỷ USD. Các đối tác đầu tư khác còn có Blackrock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter và 1789 Capital.

Một mẫu chip AI của Groq. Ảnh: Groq

Ngày 24/12, Groq thông báo trên blog đã "ký thỏa thuận cho phép Nvidia độc quyền sử dụng công nghệ suy luận", nhưng không tiết lộ giá trị thương vụ. Theo thỏa thuận, nhà sáng lập kiêm CEO Jonathan Ross cùng Chủ tịch Sunny Madra và các lãnh đạo cấp cao khác "sẽ gia nhập Nvidia để giúp phát triển và mở rộng công nghệ được cấp phép".

Tuy nhiên, trong thông báo tiếp theo, Groq nhấn mạnh "vẫn hoạt động như một công ty độc lập". Giám đốc tài chính Simon Edwards sẽ lên thay Ross, giữ chức CEO.

Theo CNBC, với mức 20 tỷ USD, đây là thương vụ mua lại lớn nhất của Nvidia. Vụ thâu tóm lớn nhất trước đó có giá gần 7 tỷ USD, diễn ra năm 2019 với công ty thiết kế chip Mellanox của Israel.

Trong email CEO Nvidia Jensen Huang gửi nhân viên được CNBC thu thập, thương vụ sẽ mở rộng khả năng của hãng. Họ dự định "tích hợp bộ xử lý độ trễ thấp của Groq vào kiến trúc AI của chip Nvidia, mở rộng nền tảng để phục vụ nhiều loại tác vụ suy luận trí tuệ nhân tạo và xử lý thời gian thực hơn nữa".

Cũng theo ông, Nvidia đang bổ sung những nhân viên tài năng vào đội ngũ của mình và được phép sử dụng sở hữu trí tuệ của Groq, nhưng "không mua lại Groq với tư cách một công ty".

Nvidia chưa đưa ra bình luận.

Ngoài việc mua lại, Nvidia cũng tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp chip khi nguồn tiền mặt của họ ngày càng dồi dào. Vào tháng 9, hãng tuyên bố sẽ rót vốn 100 tỷ USD vào OpenAI, cũng như chi 5 tỷ USD cho Intel.

Bảo Lâm (theo CNBC, Reuters)