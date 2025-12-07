CEO Nvidia làm việc 7 ngày một tuần với nỗi lo phá sản

Dù Nvidia hiện là công ty giá trị nhất thế giới, CEO Jensen Huang vẫn làm việc cật lực và luôn cảm thấy bất an.

"Bạn biết câu '30 ngày nữa là phá sản' mà tôi đã dùng suốt 33 năm qua rồi đấy", Jensen Huang nói trong chương trình podcast The Joe Rogan Experience phát sóng tuần này. "Cảm giác đó vẫn không thay đổi. Cảm giác dễ bị tổn thương, không chắc chắn và bất an không hề biến mất".

Huang tiết lộ, ông làm việc 7 ngày một tuần, bất cứ khi nào không ngủ, để đảm bảo cơn ác mộng của mình không trở thành hiện thực. Ông thức dậy từ 4h sáng để kiểm tra email. "Ngày nào cũng vậy, không bỏ qua bất cứ ngày nào, kể cả Lễ Tạ ơn hay Giáng sinh", vị CEO kỳ cựu cho biết. Ông thường mất vài tiếng để kiểm tra hộp thư đến và có hàng nghìn email cần đọc.

Jensen Huang, CEO Nvidia, tham dự một cuộc họp tại Singapore ngày 6/12/2023. Ảnh: Reuters

Trong chương trình podcast, Huang kể lại việc Nvidia từng suýt sụp đổ vào giữa những năm 1990 vì phát hiện công nghệ đồ họa đầu tiên có lỗi ngay lúc đang phát triển chip cho máy chơi game tiếp theo của Sega. Trong hoàn cảnh gần cạn tiền, ông bay đến Nhật Bản để nói với CEO Sega rằng sản phẩm sẽ không hoạt động và họ nên hủy thỏa thuận, nhưng thừa nhận Nvidia cần khoản thanh toán cuối cùng là 5 triệu USD để duy trì. Sega đã biến số tiền thành một khoản đầu tư, giống như ném cho Nvidia "phao cứu sinh" giữa lúc nguy nan.

Hiện tại, nỗi sợ thất bại vẫn là động lực lớn nhất của Huang. Ông chia sẻ: "Với tôi, không muốn thất bại là động lực lớn hơn cả muốn thành công. Nó thúc đẩy tôi nhiều hơn lòng tham hay bất cứ điều gì khác".

Huang không phải người duy nhất trong gia đình có "gene làm việc". Hai con trai của ông, Madison và Spencer, đều ngoài 30 tuổi và là nhân viên tại Nvidia, cũng làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

Nvidia hiện là một trong những công ty dẫn đầu cuộc đua AI. Khởi đầu là nhà sản xuất card đồ họa, Nvidia đã phát triển thành gã khổng lồ công nghệ chế tạo những chip, hệ thống và phần mềm giúp vận hành hầu hết mô hình AI lớn trong các trung tâm dữ liệu đám mây toàn cầu. Hồi tháng 10, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD.

Thu Thảo (Theo Fortune, Business Insider)