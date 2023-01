Thưởng thức ẩm thực bên trong làng rau cổ Trà Quế

Nhà hàng Rêu Dining Trà Quế gây ấn tượng với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt cùng thực đơn món ăn đa dạng phục vụ thực khách.

Rêu Dining Trà Quế thuộc sản phẩm mang tên Rêu, nằm trong chuỗi dự án Rêu Hotel & Restaurant. Nhà hàng tọa lạc ở một góc nhỏ bình yên, giữa làng rau hơn 400 năm tuổi của thành phố Hội An, do anh Lê Quốc Việt và chị Đào Tiên - người con của Hội An - đồng sáng lập.

Rêu Dining Trà Quế tọa lạc giữa làng rau hơn 400 năm tuổi của thành phố Hội An. Ảnh: Rêu

Theo đại diện nhà hàng, với mong muốn phát triển văn hoá, kiến trúc, ẩm thực và dịch vụ Hội An lên một tầm cao mới, Rêu Dining Trà Quế đã tốn nhiều công sức để đi tìm, thuyết phục hai chuyên gia trong ngành, đó là kiến trúc sư Nguyễn Hòa Hiệp và anh Kevin Nhật Nguyễn. Đây là hai chuyên gia rất thành công với nhiều dự án trong nước, ở châu Âu để cùng hợp tác và phát triển nhà hàng.

Qua việc hợp tác này, thực khách sẽ có dịp trải nghiệm kiến trúc, ẩm thực đương đại, dựa trên nền tảng truyền thống văn hóa địa phương để tạo nên sự mới mẻ, sang trọng nhưng vẫn gần gũi, thân thiện.

Đến nhà hàng, thực khách có cơ hội trải nghiệm "Ẩm thực phân tử" - Molecular Gastronomy. Đây là một nhánh phụ có mặt trong ngành khoa học thực phẩm, vốn thường chỉ xuất hiện ở những nhà hàng ăn uống cao cấp (nhà hàng fine dining). Theo đại diện nhà hàng, ẩm thực phân tử chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn, đạt đến độ hài hòa giữa khoa học và nghệ thuật.

Mỗi đĩa thức ăn là một món nhỏ, vừa đủ tầm 2-3 lần nhai. Ảnh: Rêu

Rêu Dining Trà Quế đa dạng hóa trong việc xây dựng món ăn nhằm mang đến cho thực khách những trải nghiệm thú vị, thông qua thực đơn nếm (Tasting Menu). Đó là, mỗi đĩa thức ăn là một món nhỏ, vừa đủ tầm 2-3 lần nhai và thông thường có 9-18 món ăn trong một set menu.

"Với hình thức trên, món ăn không chỉ đơn thuần là ngon, mà còn mang một sự triết học ẩm thực đánh thức bởi năm giác quan: nhìn đẹp (thị giác), ăn ngon (vị giác), hương thơm quyến rũ (khứu giác), nghe câu chuyện của mỗi món ăn (thính giác) và tay chạm đến những món ăn được nấu từ trái tim (xúc giác)", đại diện nhà hàng chia sẻ.

Đối tượng của nhà hàng là những thực khách nước ngoài mong muốn trải nghiệm văn hóa Việt Nam nói chung và làng rau Trà Quế nói riêng - địa điểm du lịch trải nghiệm sống động của du khách khi đến Hội An.

Rêu Dining Trà Quế đã góp phần tạo nên sự hòa hợp nhất định về ẩm thực cũng như kiến trúc, mang đến cho thực khách những trải nghiệm thú vị khi đặt chân đến Việt Nam. Những người đồng sáng lập nhà hàng kỳ vọng thực khách sẽ có những trải nghiệm ẩm thực ngon và khác biệt trong ẩm thực hiện đại, nhưng dựa trên nguyên liệu và văn hóa Việt, để tạo ra nét ẩm thực sáng tạo. "Rêu ra đời bằng sự biết ơn đối với văn hoá Hội An nói riêng và văn hoá Việt Nam nói chung", đại diện nhà hàng chia sẻ.

Tập thể Rêu cùng anh Lê Quốc Việt và chị Đào Tiên (thứ 5 và 6 từ phải sang). Ảnh: Rêu

Điểm đặc biệt của sản phẩm Rêu

Rêu xây dựng dựa trên ý tưởng là một làng quê nhỏ yên bình, nên toàn bộ kiến trúc ở đây gồm 10 khối nhà, mang những nét riêng biệt khác nhau, sức chứa lên đến 600-800 khách cùng một lúc.

Với nhiều khối nhà, Rêu luôn có những không gian yên tĩnh dành cho thực khách. Mỗi khối nhà có sức chứa khác nhau, phù hợp nhu cầu và số lượng cụ thể. Tất cả nhằm mang đến thực khách cảm giác yên bình, đắm chìm trong không gian tĩnh lặng nơi làng rau nổi tiếng.

Một trong những điểm ấn tượng trong thiết kế của Rêu Dining Trà Quế là sử dụng nhiều tàu gỗ cũ. Bên cạnh đó, Rêu còn dùng nhiều phế liệu như: ngói âm dương cũ, các thuyền cũ, rớ cũ, vỏ chai rượu, ly tách, chén bát... tất cả với tinh thần tái sinh các vật liệu cũ.

Theo đại diện nhà sáng lập, Rêu sử dụng vật liệu tái chế, dù đắt đỏ hơn nhiều lần sử dụng vật liệu truyền thống, nhưng lại là thông điệp đầy trách nhiệm và sâu sắc của Rêu. Đó là khách hàng thử sống chậm lại trong một không gian yên bình và biết trân quý những đồ vật cũ, thân thiện hơn với môi trường. Qua đó, mỗi người có thể góp chút công sức nhỏ để trái đất tươi xanh hơn.

Thư Kỳ