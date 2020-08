Thuốc trị huyết áp có thể giảm tử vong do Covid-19

AnhNghiên cứu của Đại học East Anglia cho thấy thuốc điều trị huyết áp có thể giảm mức độ nguy hiểm và tỷ lệ tử vong bệnh nhân Covid-19.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học East Anglia đã phân tích 19 nghiên cứu 28.000 bệnh nhân dùng thuốc hạ huyết áp nhóm ACEi, ARB. Trong đó, ACEi là thuốc ức chế men chuyển đổi angiotensin; ARB là thuốc kháng thụ thể (phân tử protein) angiotensin. Các hồ sơ y khoa của bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt (ICU), đặt máy thở, và tử vong, được nhóm nghiên cứu tổng hợp.

Trong 28.000 bệnh nhân, khoảng 1/3 mắc Covid-19 kèm bệnh nền cao huyết áp, 1/4 đang dùng thuốc hạ huyết áp (nhóm ACEi hoặc ARB).

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả phân tích cho thấy bệnh nhân huyết áp cao mắc Covid-19 có dùng thuốc ACEi hoặc ARB, tỷ lệ tử vong hoặc nguy kịch thấp hơn 0,67 lần so với người bệnh Covid-19 mắc kèm huyết áp mà không dùng thuốc.

Tiến sĩ Vassilios Vassiliou, Trường Y khoa Norwich thuộc Đại học East Anglia, cho biết "những người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ bị nhiễm nCoV và tiến triển nặng".

Ở Việt Nam, trong số 30 ca tử vong do Covid-19 đến 13 trường hợp mắc bệnh nền là tăng huyết áp.

Một thành viên cơ quan Bảo vệ Dân sự Pháp đo huyết áp cho người đàn ông nghi nhiễm nCoV, tại Paris, ngày 5/4. Ảnh: Reuters.

Khi đại dịch bùng phát, một số lo ngại các loại thuốc đặc trị bệnh huyết áp có thể dẫn đến kết quả tồi tệ hơn cho bệnh nhân Covid-19. Tiến sĩ Vasiliou cho rằng không có bằng chứng cho thấy thuốc huyết áp ảnh hưởng xấu đến người nhiễm nCoV.

"Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng đáng kể để khuyến nghị tiếp tục sử dụng những loại thuốc này ở bệnh nhân huyết áp cao", tiến sĩ nói.

Tuy nhiên, nghiên cứu không thể chỉ ra có cải thiện tiên lượng ở người mắc Covid-19 bắt đầu uống thuốc hạ huyết áp hay không. Các tác giả nhấn mạnh đây là phân tích tổng hợp quan sát, không phải là một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên.

Một nghiên cứu của Trường Y khoa Grossman thuộc Đại học New York, kết quả đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine ngày 1/5, khảo sát 12.594 bệnh nhân sử dụng 4 nhóm thuốc điều trị huyết áp. Bốn nhóm này gồm có: thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE), thuốc kháng thụ thể angiotensin (ARB), thuốc chẹn beta, thuốc chẹn kênh canxi. Kết quả cho thấy không có mối liên quan giữa thuốc điều trị huyết áp và nguy cơ khiến bệnh Covid-19 nặng hơn hay nguy cơ tử vong.

Các nhà khoa học nhấn mạnh điều quan trọng là phải hiểu mối quan hệ giữa thuốc điều trị huyết áp và nCoV ở người bệnh. Thuốc hạ huyết áp có thể dùng cho bệnh nhân Covid-19 và cần theo dõi thêm.

Nguyễn Ngọc (Theo Fox News, WSJ)