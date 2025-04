'Thunderbolts' của Marvel được nhận xét tích cực

Bom tấn "Thunderbolts" - có Florence Pugh đóng chính - được đánh giá là tác phẩm đột phá của Vũ trụ Điện ảnh Marvel gần đây.

Phim có suất chiếu sớm ở Mỹ, cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ hôm 29/4. Dự án do Jake Schreier đạo diễn, lấy bối cảnh sau các sự kiện của Captain America: Brave New World. Nội dung xoay quanh nhóm phản diện gồm Bucky Barnes (Sebastian Stan đóng), Yelena Belova (Florence Pugh), Alexei Shostakov (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell). Sau khi mắc kẹt trong âm mưu của giám đốc CIA - Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus đóng), cả nhóm phải hợp tác làm nhiệm vụ nguy hiểm, buộc họ đối diện góc tối quá khứ.

Teaser trailer 'Thunderbolts*' Trailer "Thunderbolts*" (tên tiếng Việt là Biệt đội Thunderbolts*), sẽ khởi chiếu trong nước ngày 2/5. Phim dán nhãn 13+ (dành cho khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên). Video: Marvel Studios Vietnam

Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận 88% điểm "tươi" từ 109 bài đánh giá. Dự án đánh dấu sự khép lại Kỷ nguyên anh hùng Thứ 5 (Phase 5) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, dẫn đến bom tấn Avengers: Doomsday (2026) với phản diện chính Doctor Doom, do Robert Downey Jr. thủ vai.

ScreenRant nhận định Thunderbolts tạo nên cú hích cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Kịch bản xây dựng chặt chẽ mối quan hệ giữa các nhân vật, có nhiều khoảnh khắc căng thẳng lẫn hài hước. Phân đoạn hành động mang lại độ chân thật, điển hình là cảnh nhân vật của Florence Pugh nhảy từ tòa nhà 678 m ở Malaysia. "Suốt 17 năm của MCU, rất ít phim giải quyết sâu sắc vấn đề sức khỏe tinh thần. Tác phẩm làm nổi bật tâm lý nhân vật", trang này viết.

Trang Discussing Film đánh giá tác phẩm là phần phim độc đáo của MCU. Dự án không chỉ có câu chuyện đào sâu cảm xúc mà còn giúp giải quyết những chi tiết bỏ ngỏ từ các phim trước Black Widow (2020), Ant-Man and the Wasp (2018) và series The Falcon and the Winter Soldier (2021). Kinh nghiệm của đạo diễn Jake Schreier trong việc chỉ đạo các dự án phim lẫn MV giúp Thunderbolts mang sự cuốn hút trong phong cách hình ảnh và nhịp điệu. Hiệu ứng kỹ xảo mang cảm giác tự nhiên. Các cảnh cháy nổ hay thể hiện sức mạnh được êkíp xử lý mượt mà.

Randy Myers của San Jose Mercury News bình luận: "Thunderbolts không chỉ tập trung vào các pha hành động mà người hâm mộ mong đợi, nó còn tạo ra câu chuyện táo bạo hơn so với những bộ phim thể loại siêu anh hùng gần đây". Tạp chí Empire viết: "Tác phẩm dám đi theo hướng khác biệt, thể hiện qua tên phim lẫn sự kết hợp của nhân vật. Một số dự án của Marvel không thành công trong những năm qua, nhưng bộ phim này mới mẻ và sâu sắc".

Dàn nhân vật trong phim "Thunderbolts". Ảnh: Marvel Studios

Phim nhận phản hồi tốt từ khán giả, đoạn after-credit là đề tài được nhiều người bàn luận. Trên mạng xã hội X, người hâm mộ viết: "Sau nhiều năm các phim của Marvel Studios bị đánh giá thấp, Thunderbolts chính là liều thuốc mà Marvel đang rất cần", "Đây là một trong những phim hay nhất của MCU. Câu chuyện và nhân vật tuyệt vời, thiết lập cho những sự kiện lớn sắp xảy ra. Hãy mang theo khăn giấy vì có thể bạn sẽ khóc trong rạp".

Ngoài nội dung, phần diễn xuất được đánh giá cao, nhất là màn thể hiện của Florence Pugh. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn sao, trong đó Florence Pugh đóng vai trò cốt lõi để dẫn dắt câu chuyện. Từ đó, bộ phim giới thiệu hàng loạt nhân vật Marvel. Tuy nhiên, điểm trừ là một số phân đoạn còn lê thê, thiếu sự gãy gọn.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC, Florence Pugh cho biết yếu tố quan trọng của phim là cuộc đấu tranh tâm lý của từng thành viên trong biệt đội. "Họ đang mất dần động lực sống. Tôi muốn truyền tải sự tuyệt vọng này vào nhân vật". Còn Sebastian Stan (vai Bucky Barnes) nói nhiều lần yêu cầu đạo diễn cho phép làm lại các cảnh đánh đấm vì tài tử cảm thấy chưa thực sự hài lòng.

Hollywood Reporter cho rằng Thunderbolts - có kinh phí 180 triệu USD chưa tính phí quảng bá - đánh dấu sự khởi đầu tích cực cho mùa phim hè. Trang này đánh giá dự án có khả năng thu ít nhất 70 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ trong ba ngày mở màn, đồng thời vượt mức 175 triệu USD toàn cầu.

Quế Chi (theo ABC, Variety, Rotten Tomatoes)