Hậu trường Florence Pugh đóng cảnh nhảy từ tòa nhà 678 m

Florence Pugh thuyết phục Chủ tịch Marvel Studios để cô tự đóng cảnh nhảy dù từ nóc tòa nhà Merdeka 118 (Malaysia), khi quay "Thunderbolts".

Trong buổi phỏng vấn với Fandango hôm 15/4, các diễn viên bom tấn Thunderbolts cho biết một trong những phân đoạn thử thách nhất của dự án là lúc nhân vật Yelena Belova (Florence Pugh thủ vai) nhảy khỏi tòa nhà Merdeka 118 cao thứ hai thế giới ở Kuala Lumpur (678,9 m).

Hậu trường Florence Pugh thực hiện cảnh nhảy khỏi tòa nhà cao thứ hai thế giới Florence Pugh và êkíp chuẩn bị cho cảnh nhảy khỏi tòa nhà Merdeka 118. Những cảnh ở hậu trường phim là do người có chuyên môn cao thực hiện dưới sự giám sát của êkíp và các chuyên gia, nhằm phục vụ mục đích quay một bộ phim có nội dung hư cấu. Video: Marvel Studios Vietnam

Ban đầu, nhà sản xuất muốn sử dụng diễn viên đóng thế vì sợ Pugh gặp rủi ro khi quay phim. Tuy nhiên, cô thích cảm giác mạo hiểm nên muốn tự thực hiện cú nhảy. Trước khi đoàn phim đến Malaysia, Pugh thường xuyên gửi email cho Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios, để thuyết phục ông thay đổi quyết định. Cuối cùng, đoàn phim chấp thuận và lên kế hoạch ghi hình.

Diễn viên nói: "Cảnh này có trong kịch bản nhưng gần đến ngày quay, êkíp nói không làm được vì nhiều vấn đề an toàn và bảo hiểm. Tôi không ngại độ cao. Càng khó khăn, tôi càng muốn thử sức".

Theo The Star, bộ phận đóng thế xây dựng một giàn giáo chuyên dụng và trang bị hệ thống dây cáp phức tạp để đảm bảo an toàn, kéo nữ diễn viên trở lại vị trí cũ sau cú nhảy. Trước đó, người đẹp trải qua nhiều buổi tập luyện trong studio trước khi ra hiện trường, đảm bảo không có sai sót nào xảy ra. Độ cao tăng dần theo từng cấp độ để cô làm quen, đồng thời thử nghiệm sức bền của hệ thống dàn giáo. Sau khi hoàn thành, Pugh nói cô kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi ba tiếng.

Ngoài phân đoạn của Pugh, một số diễn viên như Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko đều đóng nhiều pha đánh đấm, nhào lộn mà không cần diễn viên đóng thế. Trên Variety, Sebastian Stan cho biết: "Chúng tôi hết sức hào hứng. Khi đạo diễn đếm ngược 'Ba, hai, một, diễn', mọi thứ trở nên bùng nổ".

Teaser trailer 'Thunderbolts*' Teaser "Thunderbolts*", sẽ khởi chiếu trong nước ngày 1/5. Video: Marvel Studios Vietnam

Florence Pugh, 29 tuổi, là diễn viên người Anh được đánh giá triển vọng tại Hollywood. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi, gây chú ý qua các phim The Falling (2014), Lady Macbeth (2016), Midsommar (2019). Năm 2020, cô nhận đề cử Oscar đầu tiên với vai phụ trong Little Women của đạo diễn Greta Gerwig. Những năm sau, cô tiếp tục gây dấu ấn trong Don't Worry Darling (2022), Oppenheimer (2023) và Dune: Part Two (2024). Dự án gần nhất Pugh góp mặt là We Live in Time, đóng cùng tài tử Andrew Garfield.

Thunderbolts do Jake Schreier đạo diễn, xoay quanh nhóm phản diện gồm Bucky Barnes (Sebastian Stan đóng), Yelena Belova (Florence Pugh), Alexei Shostakov (David Harbour). Họ phải hợp tác làm nhiệm vụ bí mật cho chính phủ Mỹ, như một hình thức nhằm giảm hình phạt hoặc được ân xá. Biệt đội này do giám đốc CIA - Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus đóng) - tuyển chọn.

Ngôi sao Top Gun: Maverick - Lewis Pullman - hóa thân nhân vật bí ẩn tên là Bob. Theo nhiều chuyên trang điện ảnh, người này có thể là Sentry - chiến binh mạnh nhất của Marvel, sở hữu khả năng tương tự Superman trong truyện tranh của DC.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)