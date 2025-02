Captain America 4 - kịch bản 'đầu voi, đuôi chuột'

"Captain America: Brave New World" lấy chủ đề xung đột giữa các nước, trí tuệ nhân tạo thao túng con người nhưng cốt truyện thiếu thuyết phục.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Phim hiện thu gần 38 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Phim do Julius Onah đạo diễn, lấy bối cảnh Sam Wilson (Anthony Mackie thủ vai) - trước đây được gọi là đặc vụ Falcon - thay Steve Rogers (Chris Evans) làm Captain America. Lúc này, tướng Thaddeus Ross (Harrison Ford) nhậm chức tổng thống, ông ngỏ lời mời Sam thành đặc vụ Mỹ, có ý định tái lập nhóm Avengers.

Trong một buổi tiệc tại Nhà Trắng, Thaddeus bị một số tay súng tấn công. Sự việc dấy lên những bí ẩn xung quanh âm mưu tạo nên trật tự thế giới mới. Từ đây, Sam Wilson phải tìm ra sự thật, đồng hành là Joaquin Torres (Danny Ramirez) - siêu anh hùng Falcon mới.

Tác phẩm khám phá nỗ lực của Sam Wilson trong việc định nghĩa lại vai trò Đội trưởng Mỹ. Sau Avengers: Endgame (2019), Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) bước vào giai đoạn tái thiết, mở ra kỷ nguyên mới với thế hệ siêu anh hùng kế cận. Tiếp nối những sự kiện trong series Secret Invasion và The Falcon and the Winter Soldier, Sam trở thành người hùng của MCU.

Đạo diễn Julius Onah tập trung khai thác khía cạnh tâm lý của nhân vật, làm nổi bật tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Khi nhận nhiệm vụ mới, Sam đối mặt áp lực từ danh tiếng của người tiền nhiệm, tìm cách khẳng định bản thân.

Nhân vật không có sức mạnh vượt trội nhờ huyết thanh như Rogers mà phải ra sức tập luyện kỹ năng cận chiến, được hỗ trợ nhờ bộ cánh vibranium từ vương quốc Wakanda. Anh gây tò mò khi có sức mạnh cơ bắp, không phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ nhưng cũng khiến người hâm mộ băn khoăn: Liệu Captain America mới có siêu việt hơn?

Sam Wilson gặp nhiều thử thách khi trở thành Captain America mới. Ảnh: Marvel/Jo Blo

Phim mang tính thời sự khi đề cập vấn đề trí tuệ nhân tạo kiểm soát con người, đồng thời giữ vững tinh thần MCU với nhiều mưu đồ quyền lực. Tuy vậy, cách triển khai kịch bản hời hợt.

Trong dự án, quy mô xung đột toàn cầu thể hiện qua việc Mỹ và Nhật giành quyền sở hữu adamantium - nguồn kim loại không thể bị phá hủy, được lấy từ đảo Celestial giữa Ấn Độ Dương. Ban đầu, êkíp giới thiệu phản diện Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) - ác nhân đứng sau kích động Thaddeus - có trí tuệ ưu việt, lập âm mưu chống lại tổng thống. Ông dàn dựng cuộc chiến giữa hai nước nhưng sau đó lại bị Sam đánh bại dễ dàng. Cuối phim, Sterns tự nguyện đầu hàng trong phân đoạn cao trào. Hành động này khiến nhiều người thắc mắc: Tại sao nhân vật không tiếp tục lẩn trốn để ấp ủ những âm mưu mới trong tương lai?

Theo IGN, "người khổng lồ đỏ" Red Hulk trong truyện tranh rất khác so với nguyên mẫu Hulk màu xanh lá. Nhân vật thông minh, tàn nhẫn hơn, tấn công có chiến thuật. Nhưng trong phim, Red Hulk lại không thể kiểm soát cảm xúc như người khổng lồ xanh Bruce Banner. Ông còn bị Sam khuất phục khi nhân vật chính nhắc về con gái ruột Betty, đồng thời là người yêu cũ của Bruce.

Phim còn mắc điểm trừ khi lạm dụng lối đối thoại hài hước, không giúp xây dựng hay phát triển cốt truyện. Trang ScreenRant nhận định tác phẩm cố tái hiện thành công của các phim trước như Captain America: The Winter Soldier và Civil War, nhưng thiếu sự cân bằng giữa các tình huống căng thẳng và giải trí. Nhiều cảnh hành động thiếu chân thực, chuyển động kỹ xảo chưa mượt mà.

Diễn xuất của Anthony Mackie và Harrison Ford là điểm sáng của phim. Mackie thể hiện tốt vai Sam Wilson, biểu đạt cảm xúc qua lối diễn bằng ánh mắt. Tài tử Harrison Ford nắm bắt chiều sâu tâm lý nhân vật, cho thấy khao khát trở thành người tốt nhưng phải vật lộn với tính cách nóng nảy. Sự biến đổi của Ross từ một tổng thống bình thường thành Red Hulk tạo ra những màn đấu tranh căng thẳng cuối phim.

Tài tử Harrison Ford gây ấn tượng khi đóng Red Hulk. Ảnh: Marvel/Entertainment Weekly

Dàn diễn viên phụ gồm Danny Ramirez trong vai Falcon mới, Giancarlo Esposito (đóng phản diện Sidewinder) và Shira Haas (hóa thân điệp viên chính phủ tên Sabra) gây chú ý với khán giả. Danny Ramirez tạo thiện cảm khi vào vai đồng nghiệp của Captain America, Shira Haas thể hiện sự lạnh lùng qua ánh mắt, còn "già gân" Giancarlo Esposito đóng đạt những pha hành động nguy hiểm, đọ sức cùng nhân vật chính.

Phim có nhiều cảnh hành động, cuộc đụng độ vũ trang với máy bay chiến đấu, chiến hạm và tên lửa có sức hủy diệt lớn. Variety đánh giá Sam có phong cách chiến đấu độc đáo với đôi cánh vibranium, tạo khác biệt so với Steve Rogers.

Cát Tiên