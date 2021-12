Thức uống bổ sung vitamin C tăng cường sức khoẻ

Các sản phẩm nước giải khát vitamin C bổ sung dưỡng chất, tăng cường sức khỏe, tiện lợi, phù hợp với lối sống nhanh hiện đại, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường ăn uống Spoonshot, dưới tác động của Covid-19, người tiêu dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm có lợi cho sức khỏe và mang tính bền vững trong năm 2022. Do đó, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm có chứa dinh dưỡng nâng cao sức khỏe ngày càng tăng. Trong đó, vitamin C là một trong những thành phần được ưa chuộng.

Vitamin C còn tác động đến hoạt động của xương, cơ bắp, mạch máu và các mô liên kết, giúp cơ thể hấp thụ chất sắt, góp phần giúp quá trình sản xuất hồng cầu diễn ra thuận lợi. Tiêu thụ đủ vitamin C có thể làm tăng lượng chất chống oxy hóa trong máu, từ đó tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng phòng chống các bệnh viêm nhiễm. Bên cạnh đó, bổ sung đủ vitamin C còn giúp mạch máu hoạt động trơn tru, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và tình trạng suy giảm trí nhớ khi về già.

Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây, giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe. Ảnh: Freeepik.

Ngoài ra, vitamin C cũng được biết đến với vai trò làm đẹp da. Với hoạt động chống oxy hóa mạnh, vitamin C làm hạn chế tổn thương da do tiếp xúc với tia cực tím (UV). Dưỡng chất này còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen ở da, kích thích sự hình thành "hàng rào" biểu bì bảo vệ da, làm chậm lão hóa, cho da mịn màng, sáng khỏe.

Số liệu Spoonshot cho thấy, sự quan tâm của người tiêu dùng đối với vitamin C trong tháng một tăng 66% so với 6 tháng đầu năm 2020. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất thức uống tập trung nghiên cứu đưa vitamin C vào sản phẩm của mình.

Điển hình trong số đó là công ty nước giải khát Playmore đến từ Thái Lan, với dòng sản phẩm thức uống dinh dưỡng Playmore Double C. Sản phẩm chứa 500 mg vitamin C, phù hợp với nhịp sống nhanh của người tiêu dùng hiện đại, mang đến cảm giác sảng khoái, đã khát khi sử dụng sản phẩm, vừa bổ sung thêm chất dinh dưỡng qua đường uống một cách nhanh chóng, kịp thời.

Sản phẩm Playmore Double C có bao bì bắt mắt, đa dạng hương vị. Ảnh: Playmore.

Nước bổ sung vitamin Playmore Double C được kiểm duyệt và đăng ký theo tiêu chuẩn FDA, sản xuất theo quy trình tự động hóa và khép kíp. Sản phẩm sử dụng chai đựng thủy tinh có khả năng chống tia UV, sản xuất theo công nghệ của Mỹ, giúp giữ lại lượng lớn vitamin C có trong trái cây, giảm khả năng bị oxy hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu trữ và vận chuyển đến tay người tiêu dùng.

Playmore Double C đang được sản xuất với các hương vị trái cây phối trộn khác nhau gồm vị nho đỏ và nho trắng, chanh xanh và chanh vàng, cam và chanh vàng, cam và chanh dây. Theo đại diện hãng, sản phẩm sắp tới sẽ có thêm vị dưa hấu, với vị ngọt thanh the mát đặc trưng, chỉ có ở thị trường Việt Nam.

"Tất cả đều là sự phối trộn sáng tạo của chúng tôi, dựa trên nghiên cứu về gu vị giác của người châu Á, mang đến cảm giác đã khát tự nhiên, tốt cho sức khỏe người dùng", đại diện Playmore cho biết thêm.

Lê Châu