Tôi hay nhậu nhẹt, khó từ chối rượu bia trong các cuộc nhậu, vậy có thực phẩm nào giúp giải rượu bia hiệu quả mà tiện lợi? (Tuấn, 41 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Uống rượu bia ngày cuối năm hoặc bất kỳ thời điểm nào cũng có thể gây viêm loét dạ dày, xơ gan... Ngoài ra, việc này còn ảnh hưởng đến hành vi và nhận thức, gây bạo lực hoặc tai nạn giao thông. Do đó, việc sử dụng đồ uống này nên được hạn chế, không nên quá vui vẻ mà uống liên tục trong nhiều ngày.

Việc uống rượu và giải phóng nồng độ cồn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Trong đó, sử dụng trái cây sau khi uống bia rượu, tốt nhất là trái cây họ cam, quýt bằng cách ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước uống sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc, giải bia rượu. Dùng một quả chanh tươi, vắt lấy nước cho uống hay thái mỏng cho ăn luôn cả quả. Đây đều là các loại quả chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Ngoài ra, khi say rượu thường kéo theo khát nước nên uống nước chanh, cam giúp giải cơn khát hiệu quả.

Mọi người có thể uống nước gừng hoặc trà gừng để giải rượu. Gừng có vị nóng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say rượu.

Bên cạnh đó, bánh mì chứa một lượng lớn carbon có tác dụng như một bộ lọc trong cơ thể, giúp hấp thụ hết chất cồn, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng say rượu. Bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt còn chứa rất nhiều vitamin B1 - giúp hạn chế triệu chứng nôn nao.

Cháo trắng cũng là một món ăn dễ chế biến, dễ ăn và dễ hấp thụ rất phù hợp với người bị say rượu. Thêm nữa, trong gạo cũng chứa carbon, có khả năng hấp thu cồn trong rượu.

Giải rượu với rau má cũng được, bằng cách dùng 100 g rau má tươi, hai quả chanh, 1 g muối ăn. Rau má tươi rửa sạch, giã nhỏ, ép lấy nước cốt, vắt thêm nước chanh trộn đều thêm muối, mỗi lần uống 150-300 ml.

Để hạn chế mua phải rượu công nghiệp, mọi người không nên mua rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi ngoài thị trường. Khi uống rượu, bạn nên ăn đầy đủ, không để bụng rỗng, uống từ từ giảm kích ứng niêm mạc miệng và dạ dày, gan kịp oxy hóa, ăn nhiều rau xanh.

Quýt giair rượu hiệu quả. Ảnh: Võ Thạnh

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ

Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cơ sở 3