Thực phẩm đông lạnh bảo quản được bao lâu?

Gia đình tôi có thói quen cấp đông thịt cá ăn dần, vậy thực phẩm đông lạnh có thể sử dụng trong bao lâu để đảm bảo an toàn và chất lượng? (Ngọc, 34 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Đông lạnh là một cách hiệu quả để duy trì giá trị dinh dưỡng, chất lượng và hương vị của nhiều loại thực phẩm. Không giống như thực phẩm được bảo quản trong ngăn mát, dễ hỏng, thực phẩm đông lạnh thường an toàn sau ngày hết hạn sử dụng.

Thông thường, bảo quản ở -17 °C sẽ vô hiệu hóa vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm.Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên mở cửa tủ đông và thực phẩm được để ở nhiệt độ cao hơn -17°C, khả năng hư hỏng sẽ tăng lên.

Mặc dù thực phẩm đã hết hạn sử dụng có thể được sử dụng an toàn, nhưng chúng sẽ giảm chất lượng và hương vị sau khi để quá lâu trong tủ lạnh.

Các loại thịt, bao gồm thịt gia cầm và cá có thể duy trì chất lượng lâu hơn khi đông lạnh sống so với nấu chín, do thịt sống có độ ẩm cao hơn. Còn thời gian đông lạnh của trái cây và rau củ thay đổi tùy theo cách thức thực phẩm được chuẩn bị, đóng gói và bảo quản. Một số loại rau như bắp cải, khoai tây, cần tây và dưa chuột không bị đông cứng hoàn toàn; đồng thời do hàm lượng nước cao, chúng có thể nhão sau khi rã đông.

Dưới đây là thời gian duy trì chất lượng và độ tươi của một số thực phẩm trong tủ đông ở -17°C:

Rau củ và hoa quả để đông lạnh 8-12 tháng; thịt lợn hoặc thịt bò sống 3-4 tháng; gà nguyên con 12 tháng; thịt nguội hoặc đã qua chế biến (ba chỉ xông khói, xúc xích) 1-2 tháng; cá nấu chín 4-6 tháng; thịt bò tươi sống hoặc đã nướng bảo quản 4-12 tháng.

Một số bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo thực phẩm đông lạnh được an toàn, như giữ một nhiệt kế trong tủ đông để luôn duy trì nhiệt độ có ở mức -17 độ C; tránh đặt thực phẩm vẫn còn nóng vào trong tủ đông, cần để nguội ở nhiệt độ phòng; không mở tủ thường xuyên. Các loại thịt nên bao kín, không để không khí lọt vào, không nên để khối to mà nên cắt theo trọng lượng đủ bữa ăn để thuận tiện cho việc rã đông.

Bác sĩ Tạ Tùng Duy

Viện y học Ứng dụng Việt Nam