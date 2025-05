Thực hư chuyện 'béo bụng giảm sinh lý'

Tình trạng béo bụng và chức năng sinh lý nam giới có mối liên quan trực tiếp, bởi mỡ tích tụ vùng bụng làm suy testosterone gây giảm ham muốn.

TS.BS.CK2. Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết như trên, dẫn nghiên cứu của Smith trên Journal of Sexual Medicine cho thấy béo phì, đặc biệt là tích tụ mỡ vùng bụng liên quan đến sự suy giảm testosterone, rối loạn cương dương và giảm ham muốn tình dục. Điều này chủ yếu là do rối loạn chuyển hóa, tác động đến hệ nội tiết và tuần hoàn máu. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý ngoài vấn đề cân nặng.

Mỡ nội tạng tiết ra enzym aromatase, có khả năng chuyển đổi testosterone thành estrogen, làm giảm nồng độ testosterone tự do trong máu. Testosterone là hormone sinh dục chính ở nam giới, đóng vai trò trong duy trì ham muốn tình dục, khả năng cương, sản xuất tinh trùng và khối lượng cơ. Khi testosterone giảm, nam giới có thể gặp các triệu chứng như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương, giảm khối lượng cơ, tăng tích tụ mỡ, mệt mỏi và suy giảm năng lượng.

Béo phì làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương do ảnh hưởng đến mạch máu và thần kinh dương vật. Nghiên cứu trên American Journal of Urology, hơn 70% nam giới bị béo phì có mức độ rối loạn cương dương từ trung bình đến nặng. Cơ chế gây rối loạn cương là do tắc nghẽn mạch máu, bởi mỡ nội tạng làm tăng cholesterol xấu, gây xơ vữa động mạch và làm giảm lưu lượng máu đến dương vật. Ngoài ra, việc suy giảm nitric oxide (NO), tăng kháng insulin cũng làm rối loạn cương.

Béo bụng và hiện tượng dương vật bị vùi trong mỡ

Ngoài những ảnh hưởng đến hormone và tuần hoàn máu, vòng bụng to còn có thể che khuất dương vật do lớp mỡ mu dày lên. Khi mỡ tích tụ quá mức, bộ phận sinh dục có thể bị "vùi" vào bên trong, tạo cảm giác ngắn hơn so với bình thường. Theo nghiên cứu của Wilson trên International Journal of Andrology, nam giới có vòng bụng lớn hơn 100 cm có nguy cơ cao gặp tình trạng dương vật vùi.

Cơ chế bao gồm mỡ mu dày lên che phủ phần gốc dương vật khiến trông nhỏ hơn. Mỡ nội tạng gây co rút mô liên kết, làm mất độ đàn hồi và khả năng kéo dài của bộ phận này. Tăng áp lực lên vùng xương mu gây ảnh hưởng đến góc cương và khả năng thâm nhập khi quan hệ.

Ngoài ra, sự suy giảm testosterone và rối loạn chuyển hóa do béo phì có thể làm mất đi độ săn chắc của thể hang, ảnh hưởng đến khả năng cương cứng và khiến bộ phận sinh dục không đạt được kích thước tối đa. Hệ quả là không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn tác động tiêu cực đến chức năng sinh lý và sự tự tin của nam giới.

Giải pháp cải thiện sức khỏe sinh lý cho nam giới thừa cân

Giảm cân khoa học

Giảm 10% trọng lượng cơ thể có thể giúp cải thiện đáng kể nồng độ testosterone và chức năng cương dương. Cần tăng cường protein, rau xanh, hạn chế tinh bột và đường. Tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, bao gồm bài tập sức bền và tim mạch.

Bổ sung thực phẩm hỗ trợ testosterone

Kẽm: Có trong hàu, thịt đỏ giúp tăng tổng hợp testosterone.

Vitamin D: Cần thiết để kích thích sản xuất testosterone.

Chất béo lành mạnh: Omega-3 trong cá hồi giúp cân bằng hormone.

Tăng cường vận động

Bài tập tạ: Giúp kích thích sản xuất testosterone.

Bài tập Kegel: Hỗ trợ cải thiện khả năng cương dương và tăng cường kiểm soát cơ vùng đáy chậu.

Kiểm soát căng thẳng

Ngủ đủ giấc: Ngủ dưới 6 giờ/ngày làm giảm testosterone.

Tập thiền, yoga: Giúp kiểm soát hormone cortisol và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Gặp bác sĩ nam khoa khi có dấu hiệu bất thường

Nam giới gặp các vấn đề về chức năng sinh lý như rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, dương vật vùi hoặc thay đổi kích thước bất thường nên chủ động đến bác sĩ chuyên khoa nam học. Bác sĩ có thể thực hiện các xét nghiệm nội tiết, siêu âm vùng chậu và đề xuất phương pháp điều trị phù hợp để cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể.

Lê Phương