Thực đơn bữa chính cho người bị gan nhiễm mỡ

Bác sĩ Phan Thái Tân, huấn luyện viên sức khỏe giảm cân, gợi ý thực đơn các bữa chính, phù hợp với người gan nhiễm mỡ, tăng cường sức khỏe.

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi mỡ thừa tích tụ trong gan. Có hai loại chính là gan nhiễm mỡ không do rượu và gan nhiễm mỡ do rượu. Gan nhiễm mỡ không do rượu phổ biến trong xã hội hiện đại, thường xảy ra ở những người ít vận động, có cân nặng quá mức hoặc bị béo phì; những người mắc bệnh đái tháo đường; người có chỉ số cholesterol và triglycerid trong máu cao.

Thực đơn cho người gan nhiễm mỡ nên hạn chế các loại tinh bột hấp thụ nhanh và thực phẩm giàu đường như gạo trắng, bánh mì từ lúa mì trắng. Chất tinh bột và đường đẩy nhanh chuyển hóa carbohydrate thành glucose, sau đó glucose sẽ chuyển hóa thành glycogen. Nếu hàm lượng glucose quá cao, gan sẽ quá tải và khó phân hủy hết glycogen, từ đó làm tăng nguy cơ viêm gan do mỡ thừa tích tụ nhiều.

Thay vào đó, bổ sung chất béo tốt, như cá béo, dầu ô-liu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt là những lựa chọn tốt cho gan; thực phẩm với chỉ số đường huyết thấp như rau xanh, các loại hạt, đậu và trái cây ít ngọt và kiểm soát khẩu phần ăn và calo.

Dưới đây là 20 thực đơn cho các bữa chính (bữa trưa và tối), bạn có thể thay đổi bất kỳ tùy theo sở thích và khẩu vị.

Bữa Thực đơn Bữa Thực đơn 1 Cơm lứt trắng

Gà kho gừng

Cá phèn chiên sả

Rau củ xào ngũ sắc

Canh bí nấu tép

Nước ép dưa hấu 11 Cơm lứt đen

Mức xào hành tây

Cá tím nướng rưới thịt bằm-hành

Canh bầu nấu thịt bằm

Cà pháo

Nước ép ổi 2 Cơm lứt trắng

Trứng hấp mắm linh, thịt bằm

Cá phèn chiên sả

Canh mồng tơi nấu tép

Nước ép dưa hấu 12 Cơm lứt đen

Cá chim sốt sa tế nướng

Cá chim nấu măng chua

Chả mực

Su su xào

Nước ép bưởi 3 Cơm lứt

Cá diêu hồng sốt chua ngọt

Đậu hũ sốt kiểu Nhật

Canh bí nấu xương

Cải thìa luộc

Kombucha 13 Cơm lứt đen

Gà luộc

Lườn cá hồi kho tộ

Đậu que xào

Canh khoai môn

Cà pháo

Kombucha 4 Cơm lứt đen

Đùi gà chiên nước mắm, ăn kèm xà lách, cà chua, dưa leo

Đậu que xào

Canh bắp cái cuộn thịt

Dưa giá muối chua

Kombucha 14 Bún măng vịt

Nước whey lên men 5 Cơm lứt đen

Cá basa kho tộ

Bò xào ăn kèm rau mầm, dưa leo

Canh tần ô

Cà pháo, mắm tôm

Kombucha 15 Cơm lứt trắng

Cá ba sa kho tộ

Lườn cá hồi kho tộ

Bò xào đậu que

Canh rau ngót

Dưa giá muối chua 6 Cơm lứt đỏ

Tôm rim

Nấm đùi gà xào

Canh măng đầu cá hồi

Môn muối chua 16 Cơm lứt đỏ

Đậu hũ sốt cà chua

Canh cá chim nấu măng

Đậu que xào thịt bằm

Dưa giá muối chua

Kombucha 7 Cơm lứt đỏ

Gà kho nghệ

Cá phèn chiên

Đậu que xào thịt bằm

Canh tần ô nấu thịt bằm

Kombucha 17 Cơm lứt tam sắc

Cá thu sốt cà chua

Sườn non kho cải chua

Canh rau muống nấu ngao

Nước ép thơm 8 Cơm lứt đỏ

Cá diêu hồng chiên sốt cà chua

Chả cá thu chiên

Bò xào ăn kèm rau sống

Canh rong biển đậu hũ

Kombucha 18 Cơm lứt

Cá ngân sốt cà

Đậu hũ kho nấm rơm

Cải thìa luộc

Canh rong biển nấu đậu hũ

Dưa kiệu, mắm bỏ

Nước ép bưởi 9 Bún cá ngừ chả cá

Nước ép bưởi 19 Cơm lứt đỏ

Gà kho nghệ

Cà tím luộc sốt rưới nước mắm-thịt bằm

Canh rau ngót nấu tôm

Súp lơ, cải thìa luộc chấm trứng

Nước ép bưởi 10 Cơm lứt đỏ

Cá cơm trắng kho tiêu

Chả cá chiên

Xương giò heo hầm rau củ

Súp lơ, su hào luộc

Kombucha 20 Cơm lứt đỏ

Tôm rim

Lườn cá hồi kho tộ

Gỏi rau càng cua

Canh riêu cua rau đay

Nước whey lên men

Thực đơn một bữa ăn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Các chuyên gia nhìn nhận chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển. Nguyên tắc chính là hạn chế chất béo do chúng cung cấp nhiều calo, làm tăng nguy cơ thừa cân béo phì.

Tránh các loại thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường đơn, đặc biệt là Fructose, có trong nước ngọt, đồ uống thể thao, trà đường và nước ép trái cây. Lượng đường khuyến nghị tối đa 10% tổng năng lượng hàng ngày, tốt nhất là dưới 5% (khoảng 25g /ngày cho người trưởng thành).

Tránh nội tạng động vật như gan, lòng, tim, óc vì chúng chứa nhiều cholesterol, làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ. Hạn chế thức ăn nhanh và đồ chế biến sẵn do chứa nhiều muối, chất béo xấu. Tuyệt đối tránh rượu bia vì chúng gây tổn thương gan nghiêm trọng, làm bệnh tình trầm trọng hơn.

Bữa ăn thuần Việt đều có thể detox, chỉ cần bạn không nạp tinh bột, nêm gia vị nhạt. Trường hợp thèm tinh bột có thể dùng bún nứa để thay thế. Nên chọn tinh bột chưa qua tinh chế, còn nguyên phần như các loại đậu, diêm mạch, khoai, gạo lứt, yến mạch nguyên cám. Protein ưu tiên loại nguồn thực vật, hạn chế nguồn động vật, đặc biệt hạn chế thịt đỏ (không quá 2 lần/tuần hoặc vào cuối tuần, lượng tối đa khoảng 100g/ngày).

Chất béo chọn dầu ăn chưa qua tinh luyện, ít omega 6 như dầu olive extra virgine, dầu quả bơ ép lạnh, dầu dừa ép lạnh, dầu mè ép thủ công. Những chất tạo ngọt, mặn cần hạn chế khi nấu ăn; ưu tiên dùng các loại thực phẩm có vị umami tự nhiên như rong biển, thịt, nấm, cà chua, khoai tây thay vì dùng bột ngọt/bột nêm.

Với rau củ quả, ưu tiên các loại rau ít tinh bột, ăn theo nguyên tắc cầu vồng - mỗi bữa ăn càng có nhiều màu càng tốt. Ăn các loại ít hoặc không ngọt; hạn chế kho, xào.

Thúy Quỳnh