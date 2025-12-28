Thủ tướng yêu cầu làm xuyên ngày đêm cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Kiểm tra tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và các dự án kết nối ra đảo Hòn Khoai ngày 28/12, Thủ tướng yêu cầu thi công xuyên ngày đêm, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Cao tốc Cà Mau – Đất Mũi dài hơn 80 km, quy mô bốn làn xe, tổng vốn gần 59.000 tỷ đồng. Tuyến kết nối cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài khoảng 18 km và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Khi hoàn thành, các dự án sẽ nối thông trục Bắc – Nam đến cực Nam Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án cơ bản hoàn tất với hơn 1.600 hộ dân bàn giao trên 700 ha. Các nhà thầu huy động hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng gần 1.000 thiết bị, máy móc; vốn giải ngân đạt hơn 14.000 tỷ đồng, dự kiến 15.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Thủ tướng nghe đơn vị báo cáo về tiến độ các dự án. Ảnh: TTXVN

Đánh giá các dự án có địa hình, địa chất phức tạp, điều kiện thi công khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa lực lượng, thiết bị, áp dụng biện pháp thi công và công nghệ tiên tiến; triển khai đồng loạt các hạng mục cả trên biển và đất liền. Việc thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, không chia nhỏ dự án, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Quốc phòng cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại. Lãnh đạo các đơn vị thi công và địa phương phải thường xuyên có mặt tại công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", làm xuyên ngày đêm và ngày nghỉ để bảo đảm, thậm chí vượt tiến độ, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Các đơn vị thiết kế được giao bổ sung nút giao, điểm dừng nghỉ, nhất là trên tuyến ra đảo Hòn Khoai, nhằm khai thác tiềm năng du lịch.

Về vật liệu cho dự án, Thủ tướng giao TP Cần Thơ bảo đảm nguồn cát; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp An Giang cấp mỏ đá cho Bộ Quốc phòng. Bộ Xây dựng cần đẩy nhanh cao tốc Hậu Giang – Cà Mau, hoàn thành trước 31/1/2026, nhằm hoàn thiện toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau và tiến tới thông tuyến ra Đất Mũi, Hòn Khoai.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác thăm và làm việc tại quần đảo Thổ Chu, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

An Minh