Thủ tướng yêu cầu hoàn thành tiêm mũi ba vào đầu năm 2022

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu "thần tốc" hơn nữa trong chiến dịch tiêm vaccine Covid-19, tháng 1/2022 phải hoàn thành tiêm mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chỉ đạo nêu trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 với các địa phương, chiều 16/12. Ông yêu cầu, chậm nhất tới cuối tháng 12/2021 phải hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ 18 tuổi; trong tháng 1/2022, hoàn thành tiêm mũi hai cho người 12-17 tuổi. Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi sẽ thực hiện theo kết luận của cấp có thẩm quyền và "cần nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động".

Như vậy, mục tiêu hoàn thành tiêm mũi ba cho người trưởng thành của Việt Nam đã được rút ngắn, từ giữa năm 2022 xuống đầu năm. Cách đây một tuần, ngày 8/12, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết ngành y tế đặt mục tiêu giữa năm 2022 cơ bản tiêm xong mũi ba cho người từ 18 tuổi.

Tại cuộc họp hôm nay, Thủ tướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vaccine. "Nếu không đủ vaccine thì Bộ chịu trách nhiệm", ông nói. Khi có đủ vaccine, các địa phương không hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sẽ phải chịu trách nhiệm; kiểm điểm cá nhân, tập thể.

Nhắc lại chủ trương "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", bằng mọi cách vận động người dân tiêm vaccine, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý nghiên cứu chế tài xử lý người không chịu tiêm (trừ trường hợp chống chỉ định tiêm), như không được ra đường, mắc bệnh phải trả tiền điều trị... Các cơ quan tính toán, chuẩn bị vaccine cho năm 2022.

Bộ Y tế cần đảm bảo đủ thuốc điều trị, không để thiếu; hướng dẫn các địa phương, bệnh viện chủ động mua thuốc; mua tập trung một số loại thuốc thiết yếu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, chiều 16/12. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh "chúng ta không có cách nào khác là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa nền kinh tế, khôi phục kinh tế xã hội", Thủ tướng lưu ý cần giảm ca mắc cộng đồng, ca chuyển nặng; giảm tối đa ca tử vong. "Đây là mục tiêu rất rõ và cần quyết tâm thực hiện", ông nói.

Một trong những giải pháp được Thủ tướng gợi ý là để giảm ca chuyển nặng thì người dân cần được tiếp cận y tế sớm, từ cơ sở. Ông dẫn chứng, có phản ánh về việc người dân mắc Covid-19 không liên hệ được với cơ quan chức năng trên địa bàn, không được hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, các địa phương phải đáp ứng ngay nhu cầu về y tế của người dân.

Người đứng đầu chính phủ cho rằng trong chống dịch "vấn đề vaccine là yếu tố cốt lõi, chiến lược, quyết định cả trước mắt và dài hạn". Các đơn vị cần phát hiện sớm nếu có chủng virus mới xâm nhập Việt Nam.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng không tử vong do Covid-19 mà do bệnh nền. Do đó, ông đề nghị "cần hết sức chú ý xử trí bệnh nền kịp thời cùng với việc điều trị Covid-19".

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết công tác kiểm tra, xử phạt trên địa bàn chưa đạt yêu cầu, "đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh còn lây lan".

Đến ngày 14/12, Việt Nam đã tiếp nhận gần 169 triệu liều vaccine Covid-19; trong đó mua từ ngân sách nhà nước hơn 80 triệu liều; từ nguồn viện trợ, tài trợ hơn 88 triệu liều. Cả nước đã tiêm được 135 triệu liều. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tốc độ tiêm chủng của Việt Nam trong tháng 11 đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Gần 97% dân số trưởng thành được tiêm mũi một; 80% dân số tiêm đủ liều. Tỷ lệ bao phủ vaccine mũi một của Việt Nam đứng thứ tư trong khu vực Đông Nam Á.

