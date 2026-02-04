Thủ tướng yêu cầu giải tỏa ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành ban hành ngay hướng dẫn, địa phương chỉ định cơ sở kiểm nghiệm để giải tỏa ách tắc, thông quan kịp thời hàng hóa ở cửa khẩu.

Tại công điện đêm 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung tháo gỡ thực hiện Nghị định 46 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Việc này nhằm bảo đảm hàng hóa thông quan kịp thời, thông suốt, không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các bộ ngành liên quan ban hành ngay văn bản hướng dẫn về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo lĩnh vực được phân công quản lý. Đồng thời, họ phải đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thông quan kịp thời, thông suốt.

Các bên rà soát Nghị định, tổng hợp vướng mắc, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 vào hôm nay (4/2)

Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương được giao thiết lập ngay đường dây nóng hoạt động 24/7, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị phải bố trí nhân sự trực thường xuyên, giải đáp kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan bố trí lực lượng làm việc 24/7 tại các cửa khẩu, phối hợp chặt với các lực lượng chức năng để giải tỏa ách tắc, thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa. Cơ quan này phải bảo đảm hệ thống thông quan điện tử vận hành thông suốt trong thời gian cao điểm.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh thành giao rõ trách nhiệm cho các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Các địa phương chỉ định đầy đủ cơ sở kiểm nghiệm theo quy định, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục kiểm tra, kiểm nghiệm.

Cùng với đó, các địa phương phải tổ chức lực lượng làm việc 24/7 tại cửa khẩu, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết cho hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu.

"Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay, việc lấy mẫu được thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho doanh nghiệp", công điện nêu.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan báo cáo hàng ngày về tình hình triển khai Nghị định 46, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý các vướng mắc phát sinh.

Một trong những xe hàng sau khi bị ùn ứ được thông quan tại Tây Ninh ngày 1/2. Ảnh: Nam An

Nghị định 46 được triển khai khi chưa kèm hướng dẫn chi tiết và cơ chế chuyển tiếp khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nhiều lô hàng phải bổ sung khâu kiểm tra thực trạng và lấy mẫu kiểm nghiệm, kéo dài thời gian chờ kết quả 5-7 ngày. Hạn chế về kho bãi và điều kiện bảo quản tại cửa khẩu, nhất là cửa khẩu đường bộ, làm gia tăng nguy cơ hư hỏng và chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy định hiện hành chưa làm rõ chỉ tiêu kiểm nghiệm và tiêu chuẩn áp dụng với nông sản tươi, khiến cơ quan kiểm tra lẫn doanh nghiệp đều lúng túng.

Vướng mắc nữa được Bộ chỉ ra là quy định hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm với nông sản tươi sống, hàng hóa không thuộc diện phải công bố hợp quy phải kèm theo bản tiêu chuẩn sản phẩm. Đây là yêu cầu mới song chưa có hướng dẫn cụ thể (biểu mẫu và nội dung), gây khó khăn cho doanh nghiệp, các cơ quan trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Áp lực càng lớn khi thời điểm áp dụng nghị định trùng với giai đoạn cận Tết Nguyên đán, nhu cầu nhập khẩu nông sản tươi tăng mạnh trong khi kho bãi tại cửa khẩu không đáp ứng yêu cầu bảo quản. Quy định hiện hành cũng chưa cho phép doanh nghiệp đưa hàng về kho riêng trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, làm gia tăng rủi ro thiệt hại kinh tế.

Phương Dung