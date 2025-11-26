Thủ tướng: Sẵn sàng mở cửa thị trường đón dòng vốn xanh

TP HCMThủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo lập thị trường, mở rộng hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn xanh.

Thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu trong phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, sáng 26/11 tại TP HCM.

"Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu thiên niên kỷ và cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo lập hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn xanh, công nghệ xanh, công nghệ số từ các đối tác quốc tế", Thủ tướng phát biểu.

Vốn xanh là các nguồn tài chính được huy động để đầu tư vào các dự án và hoạt động có lợi cho môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững. Các nguồn vốn xanh có thể kể đến như: tín dụng xanh, trái phiếu xanh, quỹ đầu tư xanh, các chương trình tài trợ từ tổ chức, chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định bối cảnh tăng trưởng thế giới chậm lại, thương mại toàn cầu sụt giảm, chuỗi cung ứng đứt sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều thách thức nhưng đồng thời mở ra các cơ hội to lớn. Trong đó, "chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" là xu thế tất yếu, nhu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 sáng 26/11. Ảnh: VGP

Để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi kép đề ra, người đứng đầu chính phủ cho biết sẽ đổi mới tư duy quản trị thông minh, áp dụng các quản trị tiên tiến của thế giới phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam sẽ tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, biến thể chế thành ưu thế quốc gia, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh - số, bằng cách hoàn thiện thể chế, liên kết nhà trường - doanh nghiệp - thị trường.

Theo ông, Việt Nam cũng cần sự giúp đỡ của quốc tế trong hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ. "Chúng tôi sẵn sàng cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước, đối tác, doanh nghiệp với tinh thần 'lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ'", Thủ tướng khẳng định.

Trước đó, tiếp các lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính trong khuôn khổ Diễn đàn chiều 25/11, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, nên rất cần vốn.

Muốn có vốn, phải có "4 thông": thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng. Đồng thời, cùng với các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), phải thúc đẩy các động lực phát triển mới, trong đó có kinh tế số, xanh, tuần hoàn, tri thức, phát triển hạ tầng dữ liệu, phát triển AI

Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định cam kết hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM. Hiện Bộ Tài chính đã trình dự thảo các nghị định để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về dự án này. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách cạnh tranh, minh bạch, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, và khuyến khích đầu tư vào fintech, thị trường vốn, và tài chính xanh.

Tại Diễn đàn sáng 26/11, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đánh giá việc Việt Nam chủ động xây dựng và thực hiện "Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)" là điểm tích cực, có lợi cho Việt Nam.

NDC là trụ cột của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, thể hiện đóng góp của các quốc gia trong nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu và hướng tới phát thải ròng bằng 0. "Việt Nam cần huy động nguồn lực trong nước, tư nhân, áp dụng các mô hình tài chính để thu hút dòng vốn xanh trong quá trình chuyển đổi kép", bà Pauline Tamesis khuyến nghị.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu do UBND TP HCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và WEF tổ chức. Sự kiện quy tụ 7 đoàn tổ chức quốc tế, 10 trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu, 6 tập đoàn đa quốc gia, đại diện các nước và 500 doanh nghiệp trong nước.

Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước và hướng đến siêu đô thị có năng lực cạnh tranh khu vực, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết địa phương xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết, động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. "Thành phố mong muốn đi đầu chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế", ông cho biết.

Để thực hiện, Thành phố xác định 3 đột phá thể chế - hạ tầng - nguồn nhân lực - để chuyển đổi kép. "TP HCM sẵn sàng là trung tâm tiên phong, bàn bạc những ý tưởng chiến lược", ông Quang khẳng định.

Viễn Thông