Thủ tướng: Nghiên cứu áp thuế để hạn chế đầu cơ, thổi giá bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ bất động sản.

Đây là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 13/1.

Theo lãnh đạo Chính phủ, nhà ở là nhu cầu thiết yếu, cần đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho người dân.

"Cần kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước", Thủ tướng nói, thêm rằng chính sách nhà ở thời gian tới phải "lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm ngoái phân khúc căn hộ chung cư tăng giá 20-30%, trong đó một số khu vực trên 40%, đặc biệt tập trung ở phân khúc trung và cao cấp. Giá nhà liền kề trong dự án với đà tăng 10-20%, đất nền 20-25%.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các chính sách thuế theo chỉ đạo nhằm hạn chế đầu cơ, thổi giá bất động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hồi đầu năm ngoái, ông từng yêu cầu có phương án thu thuế phần chênh lệch giá giữa giá tính tiền sử dụng đất và giá bán sản phẩm bất động sản của các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp sáng 13/1. Ảnh: VGP

Nhiều chính sách về thuế bất động sản từng được cơ quan quản lý đưa ra, song chưa được thực thi. Tháng 7/2025, Bộ Tài chính từng đề xuất thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và bán bất động sản theo từng lần chuyển nhượng, khi xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Tuy nhiên, sau đó Bộ rút lại đề xuất này khi cập nhật bản thảo dự luật mới.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cuối 2025, nhà điều hành vẫn duy trì quy định như trước đây, tức là thu thuế 2% với chuyển nhượng bất động sản trên giá trị chuyển nhượng từng lần.

Báo cáo thị trường mới đây của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cũng cho thấy nhu cầu đầu tư chiếm sóng thị trường nhà ở năm 2025. Trong đó, hơn 75% giao dịch từ nhóm mua nhà thứ hai trở lên.

Cũng tại phiên họp hôm nay, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ, làm méo mó thị trường. Nhà điều hành cũng cần có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng rót vào địa ốc.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ước tính đến hết quý III/2025, các nhà băng cho vay kinh doanh bất động 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2024 và tương ứng khoảng 10% tổng dư nợ nền kinh tế. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng 15% và sẽ có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Với Bộ Xây dựng, Thủ tướng đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng mỗi tháng).

Ông yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức... Các dự án nhà ở xã hội, nhất là phân khúc cho thuê sẽ được đưa vào "luồng xanh", ưu tiên khi làm thủ tục.

Đến nay, 17 tỉnh, thành phố đã đề xuất nhu cầu thuê nhà ở xã hội, với trên 67.100 căn, theo báo cáo của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, các đô thị có nhu cầu nhà ở lớn nhất như Hà Nội, TP HCM chưa báo cáo.

Anh Tú