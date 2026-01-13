Bộ Xây dựng: Giá chung cư tăng 20-30% năm ngoái

Theo Bộ Xây dựng, năm ngoái giá chung cư đắt thêm 20-30% so với 2024, thậm chí một số khu vực tăng hơn 40%.

Sáng 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở xã hội, thị trường bất động sản.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025 cả nước đã chấp thuận chủ trương đầu tư 428 dự án với khoảng 3,8 triệu tỷ đồng.

93 dự án được cấp phép mới (quy mô 37.686 căn hộ) - tăng 17% so với 2024. Trong số này, 88 dự án hoàn thành với khoảng 29.900 sản phẩm, tăng 27%. Tính chung năm ngoái, 300 dự án với trên 108.780 căn đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, tăng 47%.

Về giá, Bộ Xây dựng cho biết căn hộ chung cư tăng 20-30% trong năm 2025, trong đó một số khu vực còn trên 40%, đặc biệt tập trung ở phân khúc trung và cao cấp.

Theo thống kê của nhà quản lý, mức tăng của chung cư cũng vượt trội so với các loại hình như biệt thự, nhà liền kề trong dự án với đà biến động 10-20%, đất nền 20-25%. Giá bán sơ cấp bất động sản nghỉ dưỡng cao tầng tăng 11% so với 2024, thấp tầng khoảng 5%.

Thực tế, giá chung cư tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM liên tục leo thang thời gian qua. Tại Thủ đô, đến hết quý III/2025, theo dữ liệu của hãng tư vấn dịch vụ bất động sản CBRE, bình quân giá căn hộ mở bán mới đã đạt 91 triệu đồng mỗi m2. Con số này tại TP HCM là 87 triệu mỗi m2.

Trong báo cáo thị trường mới đây, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cũng cho biết năm 2025 ghi nhận đà tăng mạnh nguồn cung nhà ở, nhất là chung cư đắt tiền. Năm ngoái, theo dữ liệu của VARS, cả nước có hơn 128.000 sản phẩm chào bán mới, tăng tới 88% so với 2024, mức cao nhất 6 năm gần đây. Phần lớn nguồn cung đến từ chung cư, với hơn 80.000 sản phẩm mới.

Về số lượng giao dịch, Bộ Xây dựng thống kê, cả nước có trên 579.700 giao dịch bất động sản thành công năm ngoái, tăng 7,7% so với 2024. Trong đó, giao dịch chung cư khoảng 138.000 lượt, tương đương tăng 10%. Lượng giao dịch đất nền tăng 7% lên mức hơn 441.690.

Năm ngoái, hơn 102.000 căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành. Cả nước đang hướng đến có ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội vào 2028 - hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ. Bên cạnh đó, mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, xây dựng nhà ở cho người có công cũng hoàn thành trước 5 năm 4 tháng.

Riêng "chiến dịch Quang Trung" sửa chữa, xây lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cũng dự kiến hoàn thành trong tháng 1 năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp sáng 13/1 về phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những kết quả trên thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh.

Theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở không chỉ dừng ở sở hữu, đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài. Việc này phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động.

Ông đề nghị chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng giảm dần tư duy chạy theo số lượng, đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với điều kiện và nhu cầu. Thủ tướng cũng yêu cầu xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là "một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài".

Vì vậy, ông đề nghị các địa phương đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thuê năm 2026 và giai đoạn tới. Theo Thủ tướng, các dự án nhà ở xã hội, nhất là phân khúc cho thuê sẽ được đưa vào "luồng xanh", ưu tiên khi làm thủ tục.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay có 17 tỉnh, thành phố đề xuất nhu cầu thuê nhà ở xã hội, với trên 67.100 căn. Tuy nhiên, các đô thị có nhu cầu nhà ở lớn nhất như Hà Nội, TP HCM chưa báo cáo.

Về giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đẩy nhanh tháo gỡ pháp lý, quy hoạch để tạo quỹ đất sạch, lập trung tâm giao dịch bất động sản.

Trong đó, Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất cần được Bộ Xây dựng hoàn thiện đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập trong tháng 1. Trung tâm này sẽ hoạt động với cơ chế "một cửa, liên thông", hướng tới chuẩn hóa và số hóa giao dịch.

Đồng thời, Bộ cần ban hành dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn về phát triển nhà ở xã hội; cũng như thành lập, vận hành Quỹ nhà ở địa phương.

Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực tài chính để triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Ngân hàng Nhà nước được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân gói vay 145.000 tỷ đồng cho nhà xã hội, nhà ở cho thuê.

