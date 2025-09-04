Bỏ đề xuất áp thuế thu nhập 20% với lãi bán bất động sản

Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, theo thời gian nắm giữ.

Tại dự thảo mới nhất Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính chốt phương án đề xuất đánh thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân với người cư trú khi có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) thuế suất 2%. Thời điểm xác định thu nhập là khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc đăng ký quyền sử dụng, sở hữu bất động sản.

Đây cũng là cách tính thuế được áp dụng hiện hành. Như vậy, Bộ Tài chính đã bỏ phương án đề xuất thu thuế theo mức 20% trên thu nhập (chênh lệch giá mua - bán) như bản thảo đưa ra hồi tháng 7. Bộ này cũng rút đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là một nguồn thu quan trọng trong hệ thống thuế thu nhập cá nhân. Từ năm 2015, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân, mức thu thống nhất là 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản.

Theo Bộ Tài chính việc duy trì cách tính thuế hiện hành nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế quản lý trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu có lộ trình để chuyển sang thu theo thu nhập (chênh lệch giá mua - bán)

"Bộ tiếp tục nghiên cứu để báo cáo các cấp có thẩm quyền việc điều tiết thuế với chuyển nhượng bất động sản trên thu nhập, thời gian nắm giữ khi hệ thống dữ liệu quản lý dân cư, đất đai... được số hóa, đồng bộ", cơ quan soạn thảo cho biết.

Trước đó, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cách tính thuế hiện hành đơn giản, dễ thu, nhưng lại tạo ra lỗ hổng lớn trong kê khai giá bán. Người bán thường khai giá chuyển nhượng thấp hơn để giảm số thuế phải nộp, dẫn tới thất thu ngân sách, thị trường bất động sản thiếu minh bạch.

Do vậy, họ đề xuất đưa về đánh thuế 20% trên thu nhập thực tế của người bán. Với trường hợp không có đủ hóa đơn chứng từ, cơ sở để tính lãi lỗ, họ đề xuất áp dụng mức ấn định 1-2% theo bảng giá do UBND tỉnh, thành phố quy định. Phương án này được cho là có lợi thế hơn do phản ánh chính xác thu nhập thực tế.

Tuy nhiên, nhà điều hành cần có cơ sở dữ liệu về lịch sử giao dịch của bất động sản để xác định giá vốn, điều kiện về hóa đơn chứng từ chứng minh các chi phí. Các chính sách liên quan tới đất đai cần được đồng bộ, cũng như mức sẵn sàng của hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký, chuyển nhượng đất đai, bất động sản.

