Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%

Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình mới.

Từ cuối tuần trước, cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ, Israel cùng đòn đáp trả của Iran đã lan rộng ra khu vực Trung Đông. Tại phiên họp Chính phủ ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các bộ ngành, địa phương rằng xung đột tại khu vực này đang rất phức tạp, là yếu tố có thể tác động tiêu cực đến Việt Nam.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Thủ tướng nói Chính phủ kiên định với mục tiêu này, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Muốn vậy, ông yêu cầu các cơ quan quản lý làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực mới.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay. Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 4/3. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hai tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 3%, vốn FDI đăng ký mới tăng trên 61% và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá áp lực bên ngoài lên nền kinh tế vẫn rất lớn. Đặc biệt, căng thẳng địa chính trị và xung đột tại Trung Đông đang khiến giá dầu, khí đốt biến động mạnh, trong khi thị trường tiền tệ, tỷ giá và lãi suất trong nước cũng chịu sức ép gia tăng.

Theo ông, để bảo vệ đà tăng trưởng, các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp nhịp nhàng, kiểm soát tốt giá cả thị trường và tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung năng lượng.

Bộ Tài chính đề xuất các cơ quan điều hành phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, Việt Nam cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp Chính phủ, ngày 4/3. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt để không ảnh hưởng tới tăng trưởng, kiểm soát được lạm phát. Cơ quan này phải công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, và siết với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính nghiên cứu giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ chính sách tiền tệ. Thu ngân sách năm nay cần vượt ít nhất 10% so với 2025. "Bộ Tài chính phải đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay", Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Công Thương được giao bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào. Họ phải đề xuất giải quyết dứt điểm các vướng mắc về vấn đề giá FIT với các dự án năng lượng tái tạo.

Phương Dung