Thủ tướng kiểm tra, thúc tiến độ cao tốc Bắc Nam

Thanh HóaKiểm tra dự án cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 và Nghi Sơn - Bãi Vọt, Thủ tướng đánh giá cao hợp phần vượt tiến độ; yêu cầu tăng ca, sớm hoàn thành phần còn lại.

Ngày 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, động viên công nhân đang thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, thăm hỏi các hộ dân tái định cư đã nhường đất cho dự án cao tốc.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi. Ảnh: Lam Sơn

Tại hầm Thung Thi, huyện Hà Trung, nhìn lại quá trình từ khi khởi công đến nay, Thủ tướng chỉ ra các bài học kinh nghiệm, như phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố, khi có vấn đề thì các bên phải phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, thay thế nhà thầu nếu không đáp ứng yêu cầu.

Kiểm tra công trường thi công cầu Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Thủ tướng chỉ rõ hạng mục này đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công 3 ca, bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực...

Thủ tướng sau đó đến thăm hỏi, tặng quà bà con thôn 4 (xã Đông Minh, huyện Đông Sơn), những người đã nhường đất cho dự án cao tốc. Nói chuyện với hơn 90 hộ dân tại nhà văn hóa khu tái định cư xã Đông Minh, Thủ tướng thăm hỏi đời sống người dân khi chuyển đến nơi ở mới. "Đảng, Nhà nước chỉ mong cho đời sống nhân dân ngày một no ấm. Thấy bà con, cô bác nhà cửa khang trang, vào đây nông thôn mà như phố phường thế này thì tốt quá", ông nói.

Thủ tướng hỏi thăm tình hình thi công tại công trường cầu Vĩnh An qua sông Mã. Ảnh: Lam Sơn

Chiều cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn công tác đi kiểm tra dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 1.

Hiện dự án Diễn Châu - Bãi Vọt có nguy cơ chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính, làm tăng ca.

Thị sát công trường xây dựng cầu Ồ Ồ, Thủ tướng biểu dương công trình đang vượt tiến độ khoảng 4 tháng, đề nghị cần tránh tối đa ảnh hưởng rừng phòng hộ bên dưới; nhà thầu là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) nỗ lực sớm hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng thăm hỏi đời sống người dân khu tái định cư Đông Minh. Ảnh: Lam Sơn

Tại công trường thi công hầm và cầu Thần Vũ, Thủ tướng đánh giá cao việc các đơn vị thi công đã vượt qua nhiều khó khăn để triển khai dự án. Việc triển khai đã theo tinh thần "qua núi khoét núi, qua sông, qua rừng bắc cầu, qua đồng đổ đất" để bảo đảm tuyến đường thẳng nhất, đẹp nhất, hiệu quả nhất.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan tổng kết kinh nghiệm xây dựng, thi công để tiếp tục triển khai các cầu có độ cao lớn, đi qua khu vực di sản, rừng, địa hình hiểm trở... để vừa ít tác động tới môi trường, vừa tạo cảnh quan đẹp. Hầm Thần Vũ, cầu Thần Vũ, cầu Ồ Ồ chạy qua khu vực rừng phòng hộ sẽ hình thành cảnh quan rất đẹp nên Thủ tướng đề nghị các cơ quan và tỉnh Nghệ An nghiên cứu, xây dựng điểm dừng chân phù hợp để khai thác du lịch, dịch vụ.

Dự kiến tối nay, Thủ tướng sẽ có cuộc họp với các bộ ngành, địa phương kiểm điểm tình hình thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam từ tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 (2017-2020) dài 652 km, gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án PPP, 8 dự án đầu tư công. Trong 4 dự án được Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trong năm 2022, chỉ có Cam Lộ - La Sơn hoàn thành, còn 3 dự án là Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Dầu Giây - Phan Thiết chỉ thông xe kỹ thuật, dự kiến 30/4 mới hoàn thành.

Lê Hoàng