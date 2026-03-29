Thủ tướng khảo sát địa điểm dự kiến xây kho dự trữ xăng dầu quốc gia

Ngày 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vị trí dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, trong khu vực khu kinh tế Nghi Sơn.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa sớm làm việc với các hộ dân có đất dự kiến thu hồi, tiến hành nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo xây dựng dự án theo hướng triển khai nhanh trong trường hợp khẩn cấp.

"Nghiên cứu ai làm tốt thì giao triển khai dự án, tinh thần là đa dạng hóa nguồn cung, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam", ông nói.

Trước đó, Thủ tướng đã trao đổi với lãnh đạo một số quốc gia có trữ lượng và năng lực lớn về sản xuất, cung ứng xăng dầu, đề nghị hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng kho dự trữ chiến lược, trong đó có địa điểm tại Nghi Sơn.

Gần nhất, trong chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga tuần trước, Thủ tướng làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí. Tập đoàn này đề xuất cung cấp dầu, khí trên cơ sở dài hạn ổn định và xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho xăng dầu dự trữ chiến lược tại Nghi Sơn, ngày 29/3. Ảnh: VGP

Hiện Việt Nam chưa có kho dự trữ xăng dầu quốc gia riêng biệt. Hàng dự trữ hiện được tồn trữ tại kho của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn thông qua hợp đồng, trả phí theo định mức với các đơn vị. Mức dự trữ này chỉ khoảng 7-10 ngày tiêu thụ.

Theo Quyết định 861/2023 về quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt, Việt Nam sẽ xây kho chứa xăng dầu riêng để nâng năng lực dự trữ. Tổng dự trữ dầu thô, sản phẩm xăng dầu cả nước phấn đấu đạt 75-80 ngày nhập khẩu ròng, và nâng lên 90 ngày vào 2030. Tại Kết luận 14, Bộ Chính trị cũng định hướng Việt Nam cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng và dự trữ nguyên, nhiên liệu trong dài hạn.

Việt Nam dự kiến sớm xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng, tạo ra "nút thắt năng lượng" lớn nhất từ trước tới nay. Giới chuyên gia cho rằng việc xây dựng hệ thống dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia là công cụ can thiệp quan trọng để Nhà nước điều tiết cung -cầu, giá cả. Chuyên gia cũng lưu ý việc phát triển hạ tầng dự trữ năng lượng tập trung với xăng dầu, khí hóa lỏng (LNG) và các nguồn năng lượng khác.

Tổng giám đốc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc với Thủ tướng cùng ngày, lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết nhà máy đang vận hành ổn định ở công suất tối đa trong tháng 3. Họ đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để hoạt động liên tục đến hết tháng 5, qua đó tối đa hóa sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô một ngày (tương đương 10 triệu tấn một năm). Trong điều kiện bình thường, nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các nước, đối tác liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án. Chính phủ cũng thúc đẩy các giải pháp, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển xăng dầu qua eo biển Hormuz về Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ triển khai nhanh nhất việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại khu vực Nghi Sơn, phục vụ nhà máy và các nhu cầu khác.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các bên trong liên doanh khẩn trương đa dạng nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án. Theo Thủ tướng, các bên cần đổi mới tư duy hợp tác theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Ông cũng đề nghị trong bối cảnh hiện nay, nhà máy tạm thời hạn chế sản xuất các sản phẩm hóa dầu khác để tập trung cho sản phẩm xăng dầu, nhất là nhiên liệu máy bay.

Phương Dung