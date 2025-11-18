Thủ tướng đề nghị Kuwait xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp Kuwait hợp tác với đối tác trong nước xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam.

Ngày 18/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Quốc gia Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf S. Al-Sabah.

Thủ tướng đề xuất KPC xem xét, hợp tác xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam. Qua đó, Kuwait có thêm khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông cũng đề nghị KPC chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam sớm phát triển các nhà máy quy mô lớn, phục vụ mục tiêu an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế. Ông mong muốn tập đoàn mở rộng hợp tác với phía Việt Nam trong khai thác, thăm dò, sản xuất thiết bị, đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành dầu khí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Quốc gia Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf S. Al-Sabah, ngày 18/11. Ảnh: VGP

Hiện, Việt Nam có kho xăng dầu ngoại quan tại vịnh Vân Phong, Khánh Hòa. Kho xăng dầu ngoại quan là khu vực lưu giữ xăng dầu đặt trong lãnh thổ Việt Nam nhưng được coi như nằm ngoài lãnh thổ về mặt hải quan. Tức là, kho chứa hàng hóa (xăng, dầu) này của nước ngoài hoặc của doanh nghiệp nhập khẩu nhưng chưa làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp có thể lưu trữ, pha chế, chia tách, bảo quản trước khi nhập vào Việt Nam hoặc bán cho thị trường quốc tế.

Thông thường, việc xây kho ngoại quan tại Việt Nam sẽ giúp đối tác ngoại có thêm điểm dự trữ chiến lược trong khu vực. Ngược lại, Việt Nam có thể hưởng lợi về hạ tầng, an ninh năng lượng và thu hút đầu tư.

Tập đoàn KPC đang hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đây là dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đề nghị phía Kuwait phối hợp với các đối tác Việt Nam mở rộng dự án lọc dầu này. Ông cũng mong muốn hai bên có thêm các dự án hợp tác khác tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, nhất là các dự án năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

"Việt Nam mong muốn Kuwait và Tập đoàn KPC tiếp tục cung cấp nguồn cung dầu thô ổn định với giá thành ưu đãi cho Việt Nam", ông nêu.

Đáp lại, Giám đốc điều hành Công ty dầu khí Quốc gia Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf S. Al-Sabah cho biết họ đang phối hợp với PVN và các đối tác giải quyết những vướng mắc tại dự án Lọc dầu Nghi Sơn. Đồng thời, các bên thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong ngành lọc hóa dầu.

Ông đề nghị Việt Nam tiếp tục có cơ chế, chính sách ưu đãi, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn để KPC triển khai các dự án mới tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kuwait, lên đường thăm Cộng hòa Algeria theo lời mời của Thủ tướng Sifi Ghrieb.

Phương Dung