Thủ tướng đề nghị Đông Á hỗ trợ ASEAN tiếp cận thuốc Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung, Nhật, Hàn hỗ trợ tiếp cận và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị Covid-19 cho ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN+3 lần thứ 24 chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói ASEAN và ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cần tập trung hợp tác nâng cao năng lực trong đại dịch, nhất là khả năng tự chủ về vaccine và thuốc điều trị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hỗ trợ tiếp cận và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị Covid-19 cho ASEAN, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và biện pháp chống dịch, tăng cường khả năng cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin và phối hợp ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN+3 chiều nay. Ảnh: VGP.

Để khắc phục tác động của dịch bệnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thêm rằng ASEAN+3 cần hợp tác ổn định các nền tảng kinh tế - tài chính vĩ mô, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đề xuất các nước nghiên cứu thiết lập mạng lưới an sinh xã hội trong khu vực, tăng cường đảm bảo an sinh, an toàn xã hội cho người dân ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ba nước Đông Á khẳng định tiếp tục ủng hộ sáng kiến ASEAN về phòng chống Covid-19, tiếp tục cung cấp vaccine và trang thiết bị y tế cho các nước ASEAN, tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng tự chủ vaccine, cũng như năng lực y tế dự phòng. ASEAN +3 nhất trí xem xét dỡ bỏ hạn chế đi lại giữa các nước khi có điều kiện an toàn.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN+3 đã thông qua Tuyên bố về Hợp tác sức khỏe tinh thần ở trẻ vị thành viên và trẻ nhỏ.

Thanh Tâm