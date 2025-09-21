Báo Nga khen ngợi Đức Phúc ở Intervision

Nhiều báo Nga khen Đức Phúc lột tả tinh thần dân tộc qua bài "Phù Đổng thiên vương", nhận xét ca sĩ chiến thắng thuyết phục ở Intervision.

Tối 20/9 ở Moskva, Nga (rạng sáng 21/9, giờ Hà Nội), Đức Phúc vô địch cuộc thi âm nhạc với màn thể hiện ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng.

Chiến thắng của ca sĩ giành nhiều quan tâm từ truyền thông nước chủ nhà, xuất hiện trên khắp báo chí Nga như hãng tin Ria Novosti, Regnum và trang Lenta. Theo trang Vz, Nghệ sĩ Nhân dân Nga Igor Matviyenko - một trong số giám khảo - nhận xét tiết mục của đại diện Việt Nam "xuất sắc". "Việt Nam có câu chuyện về cội nguồn dân tộc, trang phục thú vị. Màn trình diễn hiện đại, kịch tính và hấp dẫn", ông Matviyenko cho biết. Ngoài ra, ông cho rằng cuộc thi thử thách vì có nhiều thí sinh rất giỏi.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc tại Intervision Tiết mục của Đức Phúc tại Intervision. Video: Intervision

Trang Rossiyskaya Gazeta (RG) khen chất giọng của Đức Phúc cao và đẹp, cách biểu diễn đầy đam mê. Cây bút Alexander Alekseev của báo viết: "Tiết mục của nghệ sĩ rất độc đáo, từ việc anh khai thác giai điệu mang âm hưởng dân tộc đến cách chọn trang phục biểu diễn. Tất cả toát lên màu sắc, vẻ đẹp đặc trưng của truyền thống Việt Nam".

Đức Phúc và dàn vũ công đội nón lá trên sâu khấu tranh tài. Ảnh: Intervision

Theo Regnum, trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo sau đêm thi, Đức Phúc cho biết có nhiều cơ hội thắng hơn khi đại diện nước chủ nhà - thí sinh Shaman (tên thật là Yaroslav Dronov), 33 tuổi - sau khi thể hiện phần thi đã từ chối được chấm điểm vì muốn nhường cơ hội cho các thí sinh. Đức Phúc đánh giá cao bài thi của Shaman, nói thích phong cách của thí sinh này.

Cũng trong buổi trò chuyện, Đức Phúc nói muốn quyên góp một phần tiền thưởng cho một hoạt động từ thiện ở Nga. Anh dự định học tiếng Nga, sáng tác một bài hát bằng ngôn ngữ này và hợp tác các ca sĩ bản địa.

Trên mạng xã hội, khán giả cho biết ấn tượng với màn trình diễn của Đức Phúc. Nhiều người để lại bình luận như: "Màn trình diễn của anh ấy rất tuyệt vời, bài hát quá hay. Tiết mục này như một làn gió mới trong thế giới hiện đại", "Ca khúc thể hiện tinh thần, văn hóa và niềm tự hào của Việt Nam đến thế giới. Giọng hát đầy nội lực của Đức Phúc và cách anh truyền tải cảm xúc chân thành khiến đêm diễn khó quên".

Tiết mục dự thi của Shaman - đại diện Nga - tại Intervision 2025 Shamen thể hiện ca khúc "Прямо по сердцу" (Chạm đến con tim) tại Intervision 2025. Thí sinh này cho biết, vì là đại diện nước chủ nhà, anh muốn nhường cơ hội chiến thắng cho các thí sinh khác. Video: Intervision

Về nhì trên bảng xếp hạng là bộ ba Nomad Trio của Kyrgyzstan (373 điểm) với bài hát Zhalgyz Saga (Chỉ dành cho em). Truyền thông mô tả tiết mục là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống của Kyrgyzstan với các bản phối hiện đại, làm nổi bật sự phong phú của văn hóa dân tộc. Đứng thứ ba là ca sĩ Dana Al Meer từ Qatar (369 điểm), gây dấu ấn với sáng tác Huwa Dha Anta (Chính anh). Tất cả thí sinh đều là tên tuổi có tiếng của làng nhạc nước họ, từng tham gia nhiều cuộc thi hoặc sự kiện âm nhạc lớn.

Intervision có tên gốc là Intervision Song Contest, từng do Tổ chức Phát thanh - Truyền hình Quốc tế (OIRT) khởi xướng. Những năm đầu (1965-1968), sân chơi diễn ra tại các thành phố của Tiệp Khắc như Praha, Bratislava và Karlovy Vary. Từ năm 1977 đến 1980, Intervision được tổ chức trở lại tại Sopot (Ba Lan), thay thế Sopot International Song Festival. Sau năm 1980, cuộc thi dừng tổ chức.

Trở lại sau hơn 40 năm, cuộc thi thu hút thí sinh ở Cuba, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Ai Cập, Mỹ, Kenya, Kazakhstan, UAE, Nga, Brazil, Tajikistan, Qatar, Madagascar, Saudi Arabia, Colombia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi, Việt Nam, Belarus, Uzbekistan. Arab Saudi sẽ đăng cai cuộc thi năm sau.

Đức Phúc nhận lời mời từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia chương trình. Ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, 28 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2015, anh là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt qua sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, vào đội hình Best Five cuối cùng.

