Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn xuất nhập khẩu, đầu tư

Các cấp ngành, địa phương được giao tháo gỡ thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh để hỗ trợ và thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư.

Nội dung này nêu tại công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 10/4 về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu.

Công điện của lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới phục hồi, tăng trưởng toàn cầu. Trong nước chịu tác động kép từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế nội tại của nền kinh tế.

Vì thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh, nợ và thuế, phí. Việc này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thúc đẩy sản xuất và tạo động lực tăng trưởng kinh tế ở cả ba trụ cột đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Ông giao Chủ tịch UBND các địa phương rà soát, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu, nhất là các lĩnh vực đóng góp lớn vào tăng trưởng, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm. Trong đó nêu rõ từng khó khăn liên quan tới thị trường, lao động, tín dụng, thủ tục đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng và đề xuất các phương án xử lý về Bộ Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 13/4.

Từ báo cáo của các địa phương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư phân loại các nhóm vấn đề, thẩm quyền giải quyết gửi Thủ tướng và đề xuất phân công, kế hoạch làm việc của các thành viên Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết sẽ phân công các thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp xử lý khả thi, hiệu quả nhằm sớm phục hồi tăng trưởng.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, GDP quý I tăng 3,32%; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,52%, dịch vụ 6,79%. Nhưng các ngành công nghiệp lại giảm 0,82% so với cùng kỳ 2021. Lý do, một số ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ sụt giảm đơn hàng dẫn tới giá trị tăng thêm của công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm gần 4,8% vào tăng trưởng chung.

Anh Minh