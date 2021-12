Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong công điện ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ.

Những ngày qua, tại khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa một số nơi trên 800 mm; đồng thời các hồ thủy lợi, thủy điện phải xả nước điều tiết lũ để bảo đảm an toàn; nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở đường, gây chia cắt giao thông; một số người dân đã bị nạn do lũ cuốn, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng.

Mưa lớn khiến nước lũ ở Bình Định lên nhanh, trong đó huyện Tuy Phước là nơi ngập nặng nhất tỉnh, sáng 30/11. Ảnh: Toại Nguyễn

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở; sơ tán khấn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là tại những nơi ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét; cần đảm bảo chống dịch Covid-19, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân nơi sơ tán tập trung, không để ai bị đói, rét.

Lãnh đạo các tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người chết, mất tích; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện góp phần cắt giảm lũ cho hạ du; thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ Y tế hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực sơ tán dân cư.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia về phòng chống thiên tai, đến sáng 1/12, có gần 60.000 nhà bị ngập lụt; hơn 4.700 hộ bị chia cắt. Đã có hơn 6.000 người được sơ tán; 4 người chết và mất tích do mưa lũ.

Viết Tuân - Gia Chính