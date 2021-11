Mưa lũ làm giao thông nhiều nơi tê liệt

Nhiều khu dân cư ở TP Quy Nhơn cũng bị ngập nặng do mưa lớn. Nhiều người được chính quyền di dời đến nơi an toàn.

Đến trưa 30/11, TP Quy Nhơn đã di dời 254 hộ với 683 người; Phù Cát đã di dời 36 hộ ở núi Gành, xã Cát Minh do ngọn núi này thường xuyên bị sạt lở; thị xã An Nhơn di dời 137 hộ với 278 người đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lũ lụt năm nay đạt đỉnh tương đương đợt lũ lịch sử năm 2016. Huyện Phù Cát bị ngập hơn 1.500 nhà, huyện Tuy Phước ngập 11.000 nhà, thị xã An Nhơn ngập gần 3.000 nhà, thị xã Hoài Nhơn ngập hơn 500 nhà, huyện An Lão ngập gần 250 nhà, Hoài Ân ngập gần 1.500 nhà, TP Quy Nhơn ngập hơn 1.300 nhà.