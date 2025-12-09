Có nên giao chỉ tiêu hòa giải cho tòa án để kéo giảm ly hôn?

Hòa giải là tốt, nhưng đạt chỉ tiêu hay không lại chỉ phụ thuộc vào chính các cặp vợ chồng muốn ly hôn.

"Tôi không đồng ý với đề xuất giao chỉ tiêu hòa giải ly hôn cho tòa án. Hòa giải mà đặt thành chỉ tiêu thì còn gì là tự nguyện, lại tạo áp lực cho tòa.

Thay vì đặt chỉ tiêu hòa giải, nên đầu tư vào giáo dục kỹ năng hôn nhân, tư vấn tâm lý và hỗ trợ gia đình từ gốc. Ly hôn đôi khi là cần thiết, quan trọng là giải quyết sao cho công bằng và nhân văn".

Độc giả chinhnh85 bày tỏ quan điểm như trên, trước đề xuất giao chỉ tiêu hòa giải cho tòa án để kéo giảm ly hôn. Theo đó, trước thực trạng số vụ ly hôn bằng khoảng 30% số trường hợp kết hôn mới, đại biểu đề nghị giao chỉ tiêu hòa giải cho tòa án nhằm tăng trách nhiệm thẩm phán.

Đồng tình, độc giả dunghuynhsy nói: "Tôi thấy đặt chỉ tiêu hòa giải ở tòa là không thực tế vì đó là quyền cá nhân, có thể họ không thể sống bên nhau tiếp tục thì cho họ quyền được hôn theo đúng nguyện vọng và văn minh. Đặt vấn đề làm sao cho cuộc sống vợ chồng gắn kết bền vững thì khả thi hơn, quan tâm đến cuộc sống hôn nhân chứ khi họ không còn chung chí hướng thì làm sao hòa giải?".

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới năm 2023, cả nước có hơn 60.000 vụ ly hôn, tương đương khoảng 30% tổng số cặp đôi kết hôn. Một số độc giả đề xuất phương án "kéo giảm".

Độc giả Thất Tinh Tinh phân tích: "Đưa chỉ tiêu cho Tòa án chỉ là giải quyết phần ngọn, không giải quyết cốt lõi vấn đề.

Trừ trường hợp thuận tình ly hôn, thủ tục ly hôn thường kéo dài trên bốn tháng. Với ly hôn thuận tình, việc hòa giải tại Tòa gần như vô nghĩa vì các bên đã tự thống nhất.

Đối với các trường hợp ly hôn tranh chấp kéo dài, việc hòa giải cũng chỉ mang tính hình thức, thủ tục vì ý chí ly hôn của đương sự đã kiên quyết. Do đó việc áp KPI về hòa giải cho Thẩm phán chỉ làm gia tăng khối lượng công việc và áp lực không cần thiết, mà không đem lại ý nghĩa thực tiễn nào trong việc hàn gắn.

Có nên chăng cần giáo dục kỹ về trách nhiệm hôn nhân trước khi hai người đặt bút ký vào Giấy đăng ký kết hôn, nâng cao chất lượng và số lượng cơ sở tư vấn tâm lý hôn nhân - gia đình.

Tương tự, độc giả nickname thanhtra.lawyer cho rằng: "Hôn nhân là tự nguyện của hai bên. Khi một bên không còn cảm thấy tự nguyện chung sống nữa thì ly hôn là giải pháp khoa học.

Cái cần là giải pháp hướng dẫn cho cặp vợ chồng cách sống trong hôn nhân bằng các chương trình giáo dục kỹ năng, chương trình chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi hoặc cha mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng".

Đại biểu cho rằng công tác hòa giải, gồm hòa giải ở gia đình, cơ sở và tại tòa án, có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn các gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tuy nhiên, hoạt động này hiện chưa được quan tâm đúng mức.

Luật Hòa giải ở cơ sở đã ban hành từ lâu nhưng hiệu quả còn hạn chế, trong khi chính sách đối với đội ngũ hòa giải viên còn nhiều bất cập, khó thu hút người có kinh nghiệm tham gia, hoạt động hòa giải còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu.

Hữu Nghị tổng hợp