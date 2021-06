Thứ trưởng Y tế: Mục tiêu hết tháng 12 chủng ngừa 70% dân số

- Thứ trưởng có thể cho biết tiến độ vaccine Covid-19 về Việt Nam thời gian tới? (Minh Hằng, 55 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế: Vấn đề vaccine được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và toàn dân quan tâm... Ngay từ tháng 3/2020 khi mới có ca bệnh đầu tiên, Chính phủ đã nghiên cứu, triển khai và nhập khẩu vaccine. Việt Nam là một trong bốn nước đầu tiên phân lập virus thành công. Đây là tiền đề quan trọng để nghiên cứu kít chẩn đoán và vaccine sau này.

Hiện có nhiều nguồn vaccine, qua chỉ đạo, Bộ Y tế đã bằng mọi nguồn mọi cách từ chính thống đến đại sứ tại nước ngoài, doanh nghiệp, mọi người dân... khi có giới thiệu, chúng tôi đều tiếp nhận để có nguồn cung vaccine lớn nhất cho Việt Nam. Bộ cũng tiếp xúc với nhiều tổ chức quốc tế UNICEF, WHO, song phương đa phương để nhận sự hợp tác, hỗ trợ từ các nước phát triển, đặc biệt những nước phát triển họ đã có đầu tư nghiên cứu, phát triển từ đầu.

Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ thông tin về tiến độ tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Giang Huy.

Hiện chúng ta có nguồn cung từ cơ chế Covax, dự kiến 38,9 triệu liều sẽ về Việt Nam trong năm 2021 đến đầu 2022. Thứ hai là nguồn ký giữa ba bên: Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Vaccine và AstraZeneca với tổng số 30 triệu liều sẽ về Việt Nam trong năm 2021.

Chúng ta vừa ký với Pfizer 31 triệu liều, quý 3 sẽ về 3 triệu liều, quý 4 sẽ về 28 triệu liều. Trong năm nay, Nga cũng cung ứng cho Việt Nam khoảng 20 triệu liều. Bên cạnh đó chúng ta có nguồn vaccine viện trợ từ Nhật Bản (1 triệu liều), Trung Quốc (500.000 liều, dự kiến đón vào ngày 20/6).

Chúng ta cũng nghiên cứu để chủ động phát triển vaccine trong nước. Chắc chắn, trong năm 2022 chúng ta sẽ tự chủ nguồn vaccine.

Tổng lượng vaccine về Việt Nam đến cuối năm khoảng 120-150 triệu liều. Mỗi tháng trung bình về 10-30 triệu liều. Bài toán đặt ra là chúng ta làm sao triển khai tiêm an toàn, hiệu quả. Bộ Y tế đang đề xuất chính phủ thành lập ban chỉ đạo tiêm chủng vaccine với đại diện Bộ, ban ngành gồm Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông với 6 tiểu ban. Gồm: vận chuyển, tiêm chủng, an toàn tiêm chủng, giám sát, thông tin truyền thông, và văn phòng thường trực ban để vaccine nhận về sẽ chuyển nhanh chóng tới điểm tiêm để triển khai tiêm an toàn hiệu quả.

