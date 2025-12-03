Thứ trưởng Hoàng Minh: 'Khuyến khích mô hình doanh nghiệp một người'

Hà NộiThứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết mô hình "doanh nghiệp một người" có thể xem là minh chứng cho việc toàn dân khởi nghiệp.

Quan điểm này được ông chia sẻ tại họp báo Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techfest), chiều 3/12. Mô hình "doanh nghiệp một người" cũng là một điểm mới của sự kiện năm nay.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, công nghệ và nền tảng số hiện nay cho phép một cá nhân có thể đăng ký doanh nghiệp, tự quản lý chi phí, nộp thuế và vận hành kinh doanh qua các ứng dụng di động.

Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu hình thành một triệu "doanh nghiệp một người", tạo ra mô hình kinh doanh mới, minh bạch và linh hoạt hơn so với hộ kinh doanh trước đây.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh tại buổi họp báo chiều 3/12. Ảnh: Minh Sơn

Năm nay Techfest thay đổi cách tổ chức, chuyển sang mô hình không gian mở để người dân có thể trực tiếp tiếp cận và trải nghiệm công nghệ. Không gian phố đi bộ Hồ Gươm sẽ trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp. Người tham dự có thể tìm hiểu công nghệ, khám phá các mô hình kinh doanh mới, cập nhật chính sách và nghe các câu chuyện khởi nghiệp.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ "lựa chọn không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để tổ chức Techfest cũng xuất phát từ tinh thần toàn dân khởi nghiệp". Trước đây, các sự kiện công nghệ thường diễn ra trong hội trường, hạn chế khả năng tiếp cận của công chúng. Năm nay, ngoài các hội thảo chuyên đề tại trụ sở chính thức, nhiều tọa đàm, phiên kết nối được tổ chức tại quán cà phê, nhà hàng và không gian công cộng, giúp cộng đồng khởi nghiệp trao đổi ý tưởng dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tiên cách tổ chức này được áp dụng.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết thành phố và Bộ đã cân nhắc nhiều phương án trước khi thống nhất chọn phố đi bộ. Ban đầu, Techfest 2025 được dự tính tổ chức tại các trung tâm hội nghị, triển lãm, giống như các năm trước. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc hòa sự kiện vào không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân sẽ tạo tác động tốt hơn.

Họp báo Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam, chiều 3/12. Ảnh: Minh Sơn

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết sự kiện sẽ có khoảng 700 gian trưng bày, tập trung vào công nghệ số và các sản phẩm mới. Không gian được chia theo nhiều chuyên đề, giúp nhà đầu tư dễ tiếp cận startup, tìm kiếm cơ hội hợp tác hay chuyển giao công nghệ. "Mục tiêu cuối cùng vẫn là để các sản phẩm nghiên cứu và startup nhỏ có thể phát triển thành doanh nghiệp thương mại, thậm chí kỳ lân", ông nói.

Techfest 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 14/12 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự, với nhiều hoạt động công bố chính sách, kết nối đầu tư.

Techfest 2025 còn bao gồm nhiều hoạt động, sự kiện như Diễn đàn chính sách quốc gia, hợp tác quốc tế về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025, Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo cùng chuỗi các hội thảo quốc tế. Hình ảnh Thánh Gióng được lựa chọn làm biểu trưng cho sự kiện, tượng trưng cho sức mạnh cộng đồng và khát vọng vươn lên.

Trọng Đạt

