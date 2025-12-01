Trình diễn sản phẩm công nghệ chiến lược Make in Viet Nam

Các sản phẩm công nghệ chiến lược như robot, UAV, AI sẽ được trình diễn tại Diễn đàn Make in Viet Nam 2025, dự kiến tổ chức ngày 25/12.

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Diễn đàn Make in Viet Nam) lần thứ bảy sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 1/12, ông Trương Hữu Chung, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho hay, năm nay diễn đàn có chủ đề: Hành trình kiến tạo Make in Viet Nam - Đổi mới sản xuất số, xây dựng Việt Nam số hùng cường, thịnh vượng.

Ông Trương Hữu Chung, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, tại họp báo sáng 1/12 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Doãn Mạnh

Ông cho biết, diễn đàn sẽ truyền tải các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chiến lược, công nghiệp bán dẫn và ứng dụng AI theo cách tiếp cận của Việt Nam. Mục tiêu là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi dậy năng lực sáng tạo trí tuệ Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số để hình thành một hệ sinh thái mạnh, đủ sức dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Quy mô sự kiện khoảng 1.500 đại biểu, đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao và các nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ là nơi chia sẻ các định hướng chính sách, diễn đàn còn là nơi trưng bày, trình diễn những sản phẩm công nghệ do chính các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Điểm nổi bật là khu vực trình diễn các sản phẩm công nghệ chiến lược, nơi robot, UAV, nền tảng AI và hơn 50 sản phẩm công nghệ số tiêu biểu sẽ được giới thiệu. Các gian trải nghiệm được bố trí theo tám hạng mục, cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp với sản phẩm.

Mô hình CT-HV-12D-4, mẫu UAV chở hàng do CT Group phát triển, có thể mang theo tải trọng 12 kg, hoạt động trong phạm vi 15 km. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại sự kiện, Ban tổ chức sẽ tổng kết hành trình Make in Viet Nam giai đoạn 2020-2025 và định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo 2026-2030. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ sẽ trao bằng khen cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực cho việc thực hiện chủ trương này.

Một hoạt động được nhiều doanh nghiệp quan tâm là lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025, diễn ra cùng ngày với triển lãm. Theo ông Chung, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin - cơ quan chủ trì giải thưởng đã tổ chức các phiên họp hội đồng giám khảo và tiểu ban chấm điểm hồ sơ tham dự Giải thưởng.

Diễn đàn Make in Viet Nam 2025 được chia thành hai phần. Buổi sáng là phiên diễn đàn cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành và doanh nghiệp. Buổi chiều gồm hai phiên thảo luận chuyên đề: Làm chủ và phát triển công nghệ số chiến lược; Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra toàn cầu.

Trọng Đạt

