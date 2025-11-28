Techfest 2025 lần đầu tổ chức theo mô hình không gian mở

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam) năm 2025 với nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và người dân có cơ hội trải nghiệm công nghệ tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Techfest 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức từ ngày 12 đến 14/12. Chương trình bao gồm chuỗi hoạt động gồm lễ khai mạc, diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên đề, kết nối đầu tư quốc tế và triển lãm công nghệ. Ngày hội dự kiến đón 60.000 lượt khách tham dự trực tiếp và trực tuyến, cùng 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm, 1.700 startup trong và ngoài nước.

Năm nay, Techfest thay đổi cách tổ chức, chuyển sang mô hình không gian mở để người dân có thể trực tiếp tiếp cận và trải nghiệm công nghệ. Không gian phố đi bộ Hồ Gươm sẽ trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp. Người tham dự có thể tìm hiểu công nghệ, khám phá các mô hình kinh doanh mới, cập nhật chính sách và nghe các câu chuyện khởi nghiệp.

Ngày hội được xây dựng theo hướng cởi mở, sôi động và truyền cảm hứng, hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới đông đảo người dân. Tinh thần này phù hợp với định hướng Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo mà Chính phủ đang xây dựng, coi khởi nghiệp là sự nghiệp toàn dân, tạo động lực tăng trưởng mới và mở rộng không gian sáng tạo cho cộng đồng.

Không gian xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm sẽ là địa điểm tổ chức Techfest 2025. Ảnh: Giang Huy

Lễ khai mạc ngày Techfest diễn ra ngày 13/12, có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại đây, nhiều chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được công bố. Top 10 thương vụ đầu tư mạo hiểm năm 2025, top 10 địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cũng được vinh danh tại sự kiện.

Diễn đàn chính sách quốc gia về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo diễn ra cùng ngày, là nơi cơ quan quản lý, chuyên gia quốc tế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trao đổi về cơ hội và thách thức của Việt Nam trong đầu tư mạo hiểm.

Các nội dung thảo luận tập trung vào xu hướng chuyển đổi kép, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh và mô hình hợp tác công - tư. Các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực từ quỹ nhà nước, tập đoàn và cả khu vực tư nhân cho đầu tư khởi nghiệp.

Từ ngày 12 đến 14/12, 10 hội thảo quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Techfest, với gần 100 chuyên gia đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan và nhiều quốc gia khác. Nội dung xoay quanh chính sách, nguồn nhân lực, tài chính, đầu tư, thương mại hóa công nghệ và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực AI, nông nghiệp, dữ liệu và kinh tế xanh.

Robot VinMotion do doanh nghiệp trong nước phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo tại Techfest 2025 được chia thành bốn khu vực, nằm trên các dãy phố sát cạnh hồ Gươm.

Khu khởi nghiệp và tăng trưởng quy tụ startup, spin-off từ viện trường, doanh nghiệp scale-up và các dự án công nghệ sâu trong y tế, giáo dục, nông nghiệp thông minh hay AI.

Khu tiền kỳ lân, kỳ lân và tập đoàn trưng bày sản phẩm công nghệ từ các doanh nghiệp tiên phong, spin-off từ các tập đoàn lớn, có khả năng giải quyết bài toán quốc gia và hình thành thế hệ kỳ lân Việt Nam mới. Khu xây dựng hệ sinh thái mô phỏng đầy đủ các chủ thể hình thành văn hóa khởi nghiệp như vườn ươm, quỹ đầu tư, trung tâm nghiên cứu hay tổ chức hỗ trợ.

Cuối cùng là khu trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược, không gian để người dân tương tác trực tiếp với công nghệ. Đây là không gian mới, hấp dẫn của Techfest 2025.

Trong ba ngày sự kiện, khu trải nghiệm công nghệ mở liên tục, cho phép người dân thử nghiệm sản phẩm từ AI, IoT, thực tế ảo đến nông nghiệp công nghệ cao và giải pháp đô thị thông minh. Thông qua các hoạt động demo và trò chơi, người tham dự có thể hiểu rõ hơn cách công nghệ vận hành và gắn với đời sống.

Bên cạnh đó là chuỗi các hoạt động bên lề quanh Hồ Gươm với talkshow, workshop, studio AI chụp ảnh lấy ngay, thử thách AR và giao lưu eSports. Khu Talk & Chill Cafe Khởi nghiệp cũng được tổ chức trong không gian này, với hơn 10 buổi trò chuyện về AI, đầu tư mạo hiểm, giáo dục xanh...

Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo tổ chức tối 12/12, quy tụ 10 mô hình kinh doanh và giải pháp công nghệ nhằm giải quyết bài toán của xã hội. Ngoài ra, các hoạt động như "game hóa sáng tạo", mini workshop "đổi mới từ ý tưởng nhỏ", tặng sách hay không gian kết nối đầu tư sẽ góp phần tạo sắc thái trẻ trung cho Techfest.

Với mô hình mở và cách tiếp cận gần gũi hơn với cộng đồng, Techfest Việt Nam 2025 kỳ vọng tạo ra không gian kết nối, truyền cảm hứng nhằm thúc đẩy mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Trọng Đạt

Đề xuất UAV có mã định danh như biển số xe

'Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng bằng sáng chế'

Người trẻ cần phòng lab biến ý tưởng thành sản phẩm