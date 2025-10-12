Thủ quân Indonesia: 'Chúng tôi phải tự trách mình'

Arab SaudiTrung vệ Jay Idzes cho rằng Indonesia đã không biết tận dụng triệt để cơ hội, dẫn đến thất bại 0-1 trước Iraq và mất cơ hội dự World Cup 2026.

"Trước hết, chúng tôi tự trách bản thân, dù đã chơi tốt trong phần lớn thời gian", đội trưởng Indonesia nói sau trận đấu trên sân King Abdullah tối 11/10. "Chúng tôi có một số cơ hội nhưng đã không thể chuyển hóa thành kết quả tích cực".

Trận này, Indonesia chơi ngang ngửa Iraq. Họ thậm chí kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56%) và dứt điểm nhiều hơn (9 so với 7). Trong hiệp một, cơ hội lớn nhất thuộc về đội bóng từ Đông Nam Á, khi Kevin Diks đệm bóng dội xà Iraq, trước khi bị thổi phạt việt vị.

Sang hiệp hai, sau khi để Mohanad Ali và Yousef Amyn uy hiếp bằng những cú dứt điểm trong vòng cấm, Indonesia đáp lại bằng cú sút của Kevin Diks trúng thủ môn Jalal Hassan.

Bước ngoặt đến ở phút 76. Zidane Iqbal đẩy bóng qua hai cầu thủ Indonesia, trước khi vung chân trái đưa bóng đi căng vào góc thấp phải hạ thủ môn Maarten Paes.

Trung vệ Indonesia Jay Idzes (số 3) phản ứng với trọng tài Ma Ning (áo vàng) trong trận thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi, ngày 12/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Do ở lượt trước đã thua Arab Saudi 2-3, Indonesia chính thức dừng bước ở vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á. Đây là lần thứ hai bóng đá xứ vạn đảo bị Iraq ngăn chặn trước ngưỡng cửa lớn. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, họ thua đại diện từ Trung Đông 1-2 ở trận tranh giải Ba, qua đó mất vé chính thức dự Olympic Paris.

Dù thất bại, Idzes muốn người hâm mộ giữ vững niềm tin vì tập thể này không chỉ dành cho hiện tại mà còn cả tương lai, đồng thời cho rằng toàn bộ vòng loại World Cup 2026 đã đem đến cho anh cùng đồng đội nhiều bài học. "Chúng tôi sẽ cố gắng được dự kỳ World Cup tiếp theo", trung vệ sinh năm 2000 cho biết.

Trong trận, nhiều lần cầu thủ Indonesia tranh luận với trọng tài chính Ma Ning. Càng về cuối sự căng thẳng càng tăng cao, dẫn đến trọng tài người Trung Quốc nổi cáu với tiền vệ Thom Haye. Khi hết trận, ông còn rút ra ba thẻ đỏ cho trưởng đoàn và hai cầu thủ đội tuyển xứ vạn đảo vì lỗi phản ứng.

Trưởng đoàn Indonesia đẩy trọng tài sau trận thua Iraq Trưởng đoàn Indonesia Surmadji xô mạnh trọng tài Ma Ning, sau trận thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi, ngày 12/10/2025.

Với tư cách đội trưởng, Idzes là người duy nhất được trao đổi với trọng tài trên sân. Anh khẳng định đã nói chuyện một cách tôn trọng, đảm bảo các đồng đội tránh xa trọng tài và dù có đưa ra quyết định bất lợi thì toàn đội vẫn tôn trọng. "Một số tình huống đã không được xử lý đúng. Nhưng trọng tài là người quyết định cuối và chúng tôi phải chấp nhận", trung vệ đang chơi tại Serie A cho Sassuolo nói thêm. "Khi tôi muốn bắt tay các trọng tài sau trận, họ nói không".

Trên Instagram, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì chưa hoàn thành được giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, ông vẫn ấn tượng vì lần đầu tiên Indonesia đi xa được như kỳ này.

Kể từ khi Thohir lên lãnh đạo liên đoàn, Indonesia đi đầu Đông Nam Á về tìm kiếm và nhập tịch cầu thủ, chủ yếu mang dòng máu lai gốc Hà Lan. Có thời điểm, Indonesia tham dự giải đấu với gần 70% cầu thủ mang dòng máu lai, với đội hình xuất phát chỉ gồm một cầu thủ bản địa được đào tạo trong nước. Phương pháp tạo nên nhiều tranh cãi ở Indonesia lẫn Đông Nam Á, nhưng đã giúp đội tuyển xứ vạn đảo đạt nhiều thành công chưa từng có. Đội U23 lần đầu vào bán kết U23 châu Á 2024, ĐTQG lần đầu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, rồi đã vào đến vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Trung Thu