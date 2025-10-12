Indonesia nhận 3 thẻ đỏ, trưởng đoàn đẩy trọng tài sau trận thua Iraq

Arab SaudiNhiều thành viên Indonesia bất mãn với trọng tài Ma Ning, sau trận thua Iraq 0-1 ở vòng loại bốn qua đó lỡ cơ hội dự World Cup 2026.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều thành viên Indonesia tiến đến vị trí trọng tài Ma Ning để chất vấn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy ông ba lần rút thẻ đỏ dành cho đội tuyển xứ vạn đảo.

Đầu tiên, trọng tài người Trung Quốc phạt Shayne Pattynama, người ngồi dự bị, trong tình huống hậu vệ này đang được HLV Graham Arnold của Iraq ôm lấy rồi đẩy đi. Ngay lập tức, trưởng đoàn Surmadji tiến tới xô mạnh ông Ma Ning với gương mặt đằng đằng sát khí, để rồi cũng phải nhận thẻ đỏ.

Trọng tài 46 tuổi sau đó cũng đưa ra hình phạt tương tự với Thom Haye. Tiền vệ này được trung vệ đội trưởng Jay Idzes ôm lấy vai và khuyên can.

Ma Ning, 46 tuổi, có khoảng 60 phút đầu tiên điều hành trận đấu một cách ổn định. Nhưng khoảng thời gian còn lại có quá nhiều diễn biến căng thẳng, khiến tổ trọng tài Trung Quốc tạo ra những tranh cãi và phản ứng dữ dội từ phía Indonesia.

Phút 67, Ole Romeny bị Zaid Tahseen truy cản ở gần vòng tròn giữa sân. Nếu vượt qua, tiền đạo Indonesia có cơ hội bứt tốc đối mặt thủ thủ môn Hassan. Trọng tài Ma Ning rút thẻ vàng cho trung vệ Iraq. Các cầu thủ Indonesia phản ứng mạnh cho rằng đó phải là thẻ đỏ, nhưng không thể thay đổi.

Đến phút 77, Kevin Diks chạm bóng trước, khiến Merchas Doski vung chân hết cỡ phá hụt trúng người hậu vệ Indonesia. Tuy nhiên, trọng tài Ma Ning cho rằng Diks phạm lỗi trước và để Iraq đá phạt lên. Còn ở tình huống tương tự vào phút 86, trọng tài lại rút thẻ vàng cho Romeny khi sút trúng người Tahseen, dù đã hãm lực để chân không đi hết tầm.

Ở phút bù thứ 9, Kevin Diks phạm lỗi cao chân với Tahseen trong vòng cấm, rồi bị cánh tay của đối phương vung vào mặt. Cầu thủ Indonesia đòi phạt đền, nhưng trọng tài đã cắt còi từ trước đó với lỗi cao chân. Trọng tài người Trung Quốc chỉ phạt lỗi hành vi của Tahseen thêm một thẻ vàng, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân.

Ma Ning là trọng tài FIFA hàng đầu Trung Quốc và đã điều hành mọi giải đấu hàng đầu châu Á. Vị trọng tài 46 tuổi cũng bắt chính chung kết Asian Cup 2023, với ba lần thổi phạt đền cho chủ nhà Qatar để thắng Jordan 3-1.

Các bài đăng trên fanpage Asian Cup của LĐBĐ châu Á (AFC) nhận nhiều bình luận phản ứng từ cư dân mạng Indonesia. Một số người ghép ảnh ông Ma Ning vào trang phục chú hề.

Một người khác bình luận: "Này, AFC có thể tổ chức một trận đấu công bằng không? Có thể sử dụng trọng tài công bằng không? Có dùng VAR không?".

Một bài viết trên báo Indonesia Bola có đoạn: "Ma Ning thật tệ. Ông ấy gây tranh cãi trong suốt trận đấu với những tiếng còi bất lợi cho Indonesia. Ma Ning cũng có vẻ miễn cưỡng tham khảo VAR nhiều lần về những tình huống có lợi cho Indonesia".

Trước vòng loại bốn World Cup 2026, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đề nghị AFC không cử trọng tài Tây Á bắt các trận đấu, vì lo ngại sẽ có sự thiên vị các đội cùng khu vực. Họ đề xuất thuê trọng tài châu Âu, Đông Á hoặc Australia, nhưng AFC không phản hồi.

Ở trận thua Arab Saudi 2-3, trọng tài người Kuwait Ahmad Al Ali cũng nhận phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, ông không phải trải qua phản ứng mạnh từ thành viên các đội tuyển như trọng tài Trung Quốc Ma Ning.

Thất bại trước Iraq cũng chấm dứt giấc mơ dự World Cup 2026 của Indonesia. Thầy trò Patrick Kluivert toàn thua sau hai trận và đứng cuối bảng B. Ngôi nhất sẽ được phân định sau trận Arab Saudi gặp Iraq vào rạng sáng 15/10.

