Thu phí cách ly: Tốt cho ngân sách và ngành dịch vụ, khách sạn

Ông Mai Tiến Dũng cho rằng việc thu phí cách ly ngoài giúp ngân sách giảm gánh nặng còn có thể tăng thu nhập cho ngành dịch vụ, khách sạn.

Từ 1/9, theo quy định mới, tất cả trường hợp thực hiện cách ly phải tự chi trả chi phí. Còn chi phí khám, chữa bệnh vẫn do ngân sách chi trả theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, chiều 4/9, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, việc thu phí phù hợp với tình hình hiện nay và cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế nhiều người dân mong muốn ở nơi cách ly có dịch vụ lưu trú tốt hơn. Chưa kể, việc tổ chức cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn còn giúp doanh nghiệp du lịch khách sạn có thêm việc làm cho người lao động.

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách 8 tháng đầu năm chỉ đạt 58,3% so với dự toán, tương đương gần 882.000 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ. Trong khi chi ngân sách khoảng 975.600 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2019. Các khoản chi tăng chủ yếu dành cho phòng, chống dịch, chống thiên tai, chi hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi kinh tế...

Vì thế, "ngân sách Nhà nước vừa giảm gánh nặng, người dân làm trong lĩnh vực dịch vụ, khách sạn cũng có thêm thu nhập", ông Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng dẫn thêm số liệu cho thấy ngành du lịch nội địa một lần nữa "mắc kẹt" khi lượng khách huỷ tour trong tháng 8 lên tới 95-100%. Công suất buồng, phòng khách sạn theo thống kê bình quân chỉ đạt 10-20%.

"Tình hình Covid-19 phức tạp nên đến nay các nhà hàng, khách sạn, các khách sạn lớn đều không mở cửa, có mở cửa cũng khó có thể hoạt động được, thu không bù chi. Tình hình rất căng thẳng", ông Dũng nói.

Chia sẻ thêm, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Tài chính cho hay, các mức chi trả cách ly cụ thể đang được Bộ Tài Chính xem xét, nghiên cứu cùng Bộ Y tế để sớm báo cáo Chính phủ. Chẳng hạn, nếu chuyên gia vào Việt Nam muốn cách ly tại khách sạn, họ sẽ phải chi trả phí dịch vụ theo mức giá thoả thuận giữa người cách ly và cung cấp dịch vụ.

Với quy định mới này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bố trí các cơ sở cách ly đáp ứng yêu cầu người nhập cảnh, không phân biệt người nước ngoài hay Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ Công an, chính quyền các địa phương, nhất là ngành y tế giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Ngoài thu phí cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam, Chính phủ cũng công bố sẽ mở lại một số đường bay thương mại từ ngày 15/9, tuy nhiên sẽ có những giải pháp y tế chặt chẽ, không để lây lan dịch bệnh.

