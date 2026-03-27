Thu nhập từ bán hàng online đến mức nào sẽ phải nộp thuế?

Sau vụ người bán hàng online doanh thu lớn bị phạt tù vì trốn thuế, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ băn khoăn mức doanh thu phải kê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành.

Hôm 20/3, một người phụ nữ ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị phạt một năm tù treo vì bán hàng online doanh thu gần 45 tỷ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế hơn 668 triệu đồng, nhiều hộ kinh doanh quần áo nhỏ lẻ như tôi khá lo lắng.

Tôi bán hàng qua mạng xã hội, doanh thu không cố định, có tháng vài chục triệu đồng, đôi lúc cao hơn. Xin hỏi luật sư, theo quy định hiện nay, bán hàng online đến mức nào thì phải nộp thuế? Trường hợp không kê khai thì có thể bị xử lý ra sao?

Độc giả Thanh Hằng

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa tư vấn

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH Long Phúc) cho biết, trước đây, theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC (hiện đã hết hiệu lực), cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Khi doanh thu vượt ngưỡng này, người kinh doanh có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo quy định.

Thời điểm hiện tại, theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 và Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (sẽ có hiệu lực từ 01/7/2026), ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế dự kiến được nâng lên 500 triệu đồng mỗi năm. Như vậy, từ ngày 1/7/2026, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới mức này sẽ không phải nộp hai loại thuế trên.

Tuy nhiên, việc không phát sinh nghĩa vụ thuế không đồng nghĩa được "bỏ qua" quản lý. Theo Thông tư 152/2025/TT-BTC, từ năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn phải thực hiện ghi chép sổ sách, theo dõi doanh thu để phục vụ công tác quản lý thuế.

Về chế tài, pháp luật hiện hành quy định khá rõ các mức xử lý đối với hành vi trốn thuế. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong đó, người trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới mức này nhưng đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm. Các hành vi thường gặp gồm không đăng ký thuế, không kê khai doanh thu, không ghi chép sổ sách, không xuất hóa đơn hoặc kê khai doanh thu thấp hơn thực tế.

"Từ vụ việc tại Hà Tĩnh, có thể thấy cơ quan chức năng đang siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh online. Cá nhân, hộ kinh doanh cần chủ động theo dõi doanh thu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế khi vượt ngưỡng để tránh rủi ro pháp lý", luật sư Nghĩa nói.

Đức Hùng