Lĩnh án vì bán hàng online gần 45 tỷ đồng nhưng không đóng thuế

Hà TĩnhPhạm Thị Thỏa bị phạt một năm tù treo vì bán hàng online doanh thu gần 45 tỷ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế hơn 668 triệu đồng.

Bản án ngày 20/3 của TAND khu vực 4 Hà Tĩnh tuyên Thỏa, 33 tuổi, phạm tội Trốn thuế theo khoản b, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Thỏa mong được giảm nhẹ hình phạt, tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý thuế của Nhà nước, gây thất thu ngân sách. Động cơ phạm tội được xác định là lỗi cố ý trực tiếp nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.

Bị cáo Thỏa tại tòa. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo cáo trạng, năm 2020, Thỏa đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại nhà trên đường Phan Đình Phùng, xã Hương Khê (trước đây thuộc huyện Hương Khê), bán lẻ qua Facebook các mặt hàng gồm quần áo, đồng hồ, túi xách, giày dép...

Theo cơ quan điều tra, Thỏa sử dụng 3 đơn vị chuyển phát nhanh để giao hàng và thu tiền hộ (COD). Từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2024, tổng số tiền COD mà Thỏa nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển gần 45 tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, thay vì thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu thực tế, Thỏa lợi dụng hình thức nộp thuế khoán dành cho hộ kinh doanh để che giấu doanh thu. Bị can cố tình kê khai không đúng, không đầy đủ số liệu bán hàng thực tế với cơ quan quản lý thuế nhằm giảm số thuế phải nộp.

Kết quả giám định tư pháp về thuế ngày 2/2/2026 của Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác định tổng số tiền Thỏa trốn thuế hơn 668 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 445 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân hơn 222 triệu đồng.

Đức Hùng