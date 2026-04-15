Thủ môn Atletico: 'Chẳng ai cướp gì của Barca'

Tây Ban NhaThủ thành Atletico Madrid, Juan Musso bức xúc khi Raphinha cho rằng Barca bị cướp suất vào bán kết Champions League.

Sau trận đấu tại Metropolitano tối 14/4, Raphinha chỉ trích trọng tài, cho rằng các sai lầm của họ ở cả hai lượt tứ kết khiến Barca bị cướp suất vào bán kết Champions League.

Khi được hỏi về điều này, Musso cho rằng lời vu cáo của cầu thủ Barca là thiếu cơ sở. "Nghe như thể họ bị từ chối ba quả phạt đền hay bốn thẻ đỏ vậy. Không thể nói đó là một vụ cướp được", thủ thành người Argentina nói.

Juan Musso cản cú đá của Dani Olmo trong trận Atletico thua Barca 1-2 ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha tối 14/4/2026. Ảnh: UEFA

Ở cả hai lượt trận tứ kết với Atletico, Barca đều mất người vì thẻ đỏ, với Pau Cubarsi (lượt đi) và Eric Garcia (lượt về). Cả hai đều bị bắt lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Những quyết định này gây nhiều tranh luận, khi có ý kiến cho rằng vẫn còn những cầu thủ Barca có thể kịp băng về bọc lót cho đồng đội.

Musso nói tiếp: "Tôi hiểu Raphinha hay bất kỳ ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng chẳng có ích gì khi nghĩ rằng mình bị ăn cướp. Chúng tôi thắng trên sân, thắng 2-0 ngay trên sân khách. Trong bóng đá, tình huống phạm lỗi của cầu thủ cuối cùng thường là thẻ đỏ, đó là điều đáng tiếc nhưng rất rõ ràng".

Musso cũng liên quan đến tình huống gây tranh cãi, khi văng chân trúng mặt Fermin Lopez trong vòng cấm, khiến tiền vệ người Tây Ban Nha đổ máu. Do thủ thành 31 tuổi băng ra và va chạm với Lopez theo quán tính, không cố tình phạm lỗi, Atletico không bị thổi phạt đền.

Về tình huống này, Musso cho biết: "Thật khó hiểu khi có người nghĩ đó là phạt đền. Tôi cũng rất tiếc vì Lopez bị đau và đã lập tức đến xem tình hình. Đó chỉ là một pha bóng diễn ra tự nhiên khi cậu ấy bật nhảy đánh đầu còn tôi duỗi chân để cản phá".

Bất chấp những tranh cãi trên sân, Musso khẳng định luôn dành sự tôn trọng cho đối thủ. "Barca là đội bóng chúng tôi rất tôn trọng, luôn tạo động lực lớn khi đối đầu", anh bày tỏ. "Họ là tập thể mạnh, nhưng nói đây là vụ cướp thì thật vô lý".

Atletico ăn mừng vé vào bán kết Champions League Các cầu thủ Atletico chia vui với CĐV sau khi giành vé vào bán kết Champions League.

Trên sân Metropolitano, Musso tiếp tục được bắt chính dù thủ thành số một Jan Oblak đã bình phục chấn thương. Dù thủng lưới hai bàn từ những cú sút của Lamine Yamal và Ferran Torres trong 24 phút đầu, Musso vẫn thể hiện xuất sắc khi bảy lần cứu thua ấn tượng. Nhờ đó, Atletico tránh nhận bàn thua thứ ba trước khi Ademola Lookman ghi bàn ở phút 31, giúp Atletico đi tiếp với tổng tỷ số 3-2.

"Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng từ khi còn nhỏ và những giấc mơ có thể trở thành hiện thực", Musso bày tỏ. "Chúng tôi luôn tin tưởng và chưa bao giờ ở thế bất lợi ở cả hai lượt. Không ai vào đến bán kết một cách tình cờ. Tất nhiên chúng tôi mơ vô địch. Chúng tôi thích mơ lớn".

Ở bán kết Champions League, Atletico sẽ gặp Arsenal hoặc Sporting. Arsenal đang nắm lợi thế khi thắng 1-0 ở lượt đi, trước màn tái đấu tại Emirates hôm nay.

Hồng Duy (theo Marca)