Thủ khoa Tin học của TP HCM 'nắm chắc điểm tuyệt đối' ngay khi rời phòng thi

Làm xong bài thi học sinh giỏi khi còn thừa 40 phút, Nhật Minh không cần đợi đáp án để chắc chắn đạt điểm tuyệt đối Tin học, như sự giải tỏa sau cú vấp ngã đầy tiếc nuối ở kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, giành giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin với điểm tuyệt đối 20/20. Nam sinh giải quyết 3 bài trong vòng 80 phút, thừa 40 phút so với quy định.

Kết quả vượt mong đợi của nhà trường, theo thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Tin và cô Nguyễn Thị Phương Thúy, chủ nhiệm lớp chuyên Toán 1. Trước đó, cả hai cho rằng kỳ thi học sinh giỏi đầu tiên của TP HCM sau sáp nhập có độ cạnh tranh cao hơn mọi năm.

"Thầy cô đều nghĩ Minh có giải chứ không dám chắc giải nhất, đặc biệt là điểm tuyệt đối", cô Thúy nói.

Nhưng với Minh, đây là kết quả đã "nắm chắc trong tay" ngay khi rời phòng thi.

"Đề không có câu nào quá khó, em nhẩm tính sẽ đạt điểm tuyệt đối ngay sau khi làm bài mà không cần đối chiếu đáp án", Minh cho biết. "Nhưng khi thầy cô hỏi, em vẫn nói 'phát huy tốt'".

Nguyễn Nhật Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Qua các diễn đàn tin học, Minh biết đến tin học lập trình từ năm lớp 8. Thấy những hiệu ứng lạ trong các chương trình, phần mềm đơn giản, nam sinh thử sao chép code để chạy thử. Mỗi lần ra kết quả, Minh lại thấy lập trình thật "vi diệu". Nhưng lúc này em chưa tìm hiểu sâu vì bận ôn thi vào lớp 10.

Sau khi đỗ vào lớp chuyên Toán, nam sinh chuyển hướng sang môn Tin, được chọn vào đội tuyển của trường đi thi cấp tỉnh. Theo Minh, Toán - Tin có liên quan mật thiết, bổ trợ cho nhau. Không học lớp chuyên Tin, em tự mày mò học trên mạng, qua các hội nhóm, cùng sự hướng dẫn của thầy cô trong đội tuyển. Nam sinh dành 3-4 tiếng mỗi ngày cho môn Tin, song cho hay không ảnh hưởng đến bài vở trên lớp.

Ngay năm lớp 10, Nhật Minh giành giải ba thi học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Năm sau, em đoạt giải nhì cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia. Nam sinh lên kế hoạch "đổi màu huy chương" giải quốc gia vào năm lớp 12 để cạnh tranh suất tuyển thẳng vào khoa Khoa học máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM.

Dồn công sức ôn luyện và đặt nhiều kỳ vọng nhưng đến sát ngày thi, Nhật Minh bị sốt. Nam sinh không đủ điểm vào đội tuyển thi quốc gia.

"Sự cố này khiến em rất hụt hẫng, chán nản một thời gian dài", Minh kể. Em quyết định tiếp tục dự thi học sinh giỏi thành phố để "phần nào lấy lại niềm tin vào bản thân". Minh cho biết thông thường sau thời gian dài ôn luyện cho kỳ thi chọn cấp quốc gia, dù có giải hay không, học sinh phải ngay lập tức quay lại với bài vở trên lớp để bù đắp kiến thức, tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Thầy cô và bạn bè đều đánh giá quyết định của em có phần mạo hiểm", nam sinh chia sẻ.

Quá trình ôn luyện, Minh dễ dàng giải quyết đề thi của các tỉnh những năm trước nên tự tin đặt mục tiêu giành giải nhất với điểm số tối đa. Năm lớp 11, em từng "hụt" giải nhất chỉ vì một dấu ngoặc nên chú ý cải thiện sự tỉ mỉ để tránh bị trừ điểm không đáng.

Dù vậy, Minh tự nhận không phải mẫu học sinh chăm chỉ "cày" ngày, đêm. Phương châm của em là học ít nhưng tập trung cao độ để đạt hiệu quả tốt nhất.

"Có ngày em dành 3-4 tiếng để luyện đề Tin nhưng cũng có ngày em không học gì cả", Minh kể.

Nhật Minh nhận khen thưởng giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là chủ nhiệm của Minh suốt 3 năm, cô Nguyễn Thị Phương Thúy, ấn tượng với cậu học trò vì nụ cười tươi, thông minh và kiên định với mục tiêu.

"Minh đã quyết định làm gì là sẽ cố gắng đến cùng, ai nói gì cũng không lay chuyển được", cô Thúy nhận xét, cho biết nam sinh còn rất toàn diện khi vẫn sôi nổi tham gia phong trào ngoại khóa, thể thao của trường.

Nam sinh cho biết hiện tập trung bù đắp kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, hướng tới suất học ngành Khoa học máy tính ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Lệ Nguyễn