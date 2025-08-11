Hàng trăm học sinh giải quốc gia, quốc tế cạnh tranh vào ngành Khoa học máy tính

Chỉ có khoảng 15 suất tuyển thẳng nhưng hơn một trăm học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đăng ký vào chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, ngày 10/8 cho biết thông tin trên.

"Năm nay, số lượng đăng ký tuyển thẳng ở chương trình này có lẽ là nhiều nhất từ trước đến nay. Trong khi tổng chỉ tiêu cho tất cả phương thức xét tuyển chỉ có 90", PGS.TS Nguyễn Văn Vũ, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, nói.

Trong đó, hai học sinh đạt giải quốc tế là Lê Kiến Thành, huy chương vàng Olympic Tin học và Lê Phan Đức Mân, huy chương bạc Olympic Toán học, xác nhận đặt nguyện vọng 1 vào trường. Các em sẽ được trường trao học bổng 100% học phí toàn khóa, trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Còn lại là các học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Với chỉ tiêu tuyển thẳng chỉ 10-15% tổng số (9-14 suất), ông Vũ nhìn nhận các em đạt giải ba gần như không có cơ hội.

Nhà trường cho biết có thể căn cứ thực tế tuyển sinh để điều chỉnh chỉ tiêu nhóm này.

Đức Mân (trái) và Kiến Thành cùng đăng ký vào chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo ông Vũ, dù học phí cao nhất trường (67 triệu đồng một năm), chương trình tiên tiến của ngành Khoa học máy tính nhiều năm qua có sức hút lớn, lấy điểm chuẩn cao nhất trường. Sinh viên được học hoàn toàn bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ trở lên, từng tu nghiệp ở nước ngoài.

"Các môn học sẽ được mở rộng, đào sâu, tiếp cận với xu hướng quốc tế nhiều hơn so với hệ đại trà", ông cho hay.

Nhờ có nền tảng tốt nên sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên có cơ hội du học bậc thạc sĩ, tiến sĩ với học bổng ở các trường hàng đầu thế giới. Khoảng 10% sinh viên ngành này du học trong một năm ra trường. Tỷ lệ này cao hơn nếu tính trong vòng 2-3 năm.

PGS.TS Vũ dẫn trường hợp Trịnh Hoàng Triều, cựu sinh viên chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính. Trong quá trình học, Triều được tham gia thực tập tại các công ty công nghệ ở Canada, Nhật Bản và gia nhập Google từ năm 22 tuổi. Anh hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học New York, Mỹ ở tuổi 29. Triều là tác giả chính của AlphaGeometry – công cụ AI giải được 25 bài toán hình học Olympic gây xôn xao trong giới công nghệ toàn cầu năm ngoái.

Năm nay, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển khoảng 4.450 sinh viên. Ba phương thức tuyển sinh chính là: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; điểm thi đánh giá năng lực.

Học phí trường Đại học Khoa học Tự nhiên với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến từ 28,4 đến 67 triệu đồng.

Lệ Nguyễn