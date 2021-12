Thư giãn ở 'Cánh đồng bất tận'

Long AnĐiểm du lịch mang nét hoang sơ với những cánh rừng tràm gió, đồng cỏ bàng cùng nhiều hoạt động giúp du khách thư giãn ngoài trời.

Nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 80 km, khu du lịch "Cánh đồng bất tận" thuộc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, nằm tại khu phố 3, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Nơi này có hơn 1.000 ha rừng tràm gió nguyên sinh tuổi đời hàng trăm năm và một "rừng thuốc" bảo tồn hơn 80 loại gene thảo mộc quý hiếm.

Đây là điểm đến mới nổi ở huyện Mộc Hóa, từng là bối cảnh chính của phim Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên, thích hợp là nơi thư giãn, giúp du khách buông bỏ những mệt nhọc đời thường.

Mùa hoa súng nở ở Cánh đồng bất tận. Ảnh: Lê Minh Huân

Dịp cuối tuần, nhóm bạn của Ngô Phương Tâm, sinh năm 1992, có chuyến đi khám phá "Cánh đồng bất tận" trong ngày với nhiều trải nghiệm khó quên. Anh Tâm cho biết, sau nhiều tháng giãn cách xã hội, anh cùng bạn đã bắt đầu đi du lịch trở lại ở nhiều nơi như Cần Giờ (TP HCM), núi Chứa Chan (Đồng Nai) và Cánh đồng bất tận ở Long An.

"Mình từng xem phim Cánh đồng bất tận và ấn tượng với phong cảnh trong phim, vừa đẹp lại có nét buồn man mác, nên mình rất muốn được một lần đặt chân đến trải nghiệm", anh Tâm chia sẻ.

Từ quận 4, TP HCM, Tâm cùng 4 người bạn khác khởi hành lúc 7h, đi đường cao tốc Trung Lương rẽ về QL 62 theo hướng Mộc Hóa - Long An. Đến khoảng 10h, nhóm anh có mặt tại điểm cầu Trục Dầu Tràm và được nhân viên khu du lịch đưa vào khu tham quan bằng vỏ lãi (thuyền máy).

Vừa đi trên vỏ lãi, du khách được tận mắt nhìn ngắm nhiều loài chim sinh sống trong rừng tràm, bên dưới là những cụm hoa bé nhỏ lấm tấm đua nở. Ảnh: Lê Minh Huân

Đi võ lãi (một loại xuồng máy) thăm rừng tràm gió là hoạt động được nhiều du khách yêu thích vì có thể ngắm nhìn những đám bông súng nở hồng trên mặt nước, chim cò bay lượn xung quanh, còn phía trên đỉnh đầu là những tán tràm gió che phủ bóng mát, đưa hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Đến nơi, đoàn đi tham quan, tìm hiểu nhà máy chế biến tinh dầu, các loại dược liệu tại khu du lịch và khu trưng bày các sản phẩm từ dược liệu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Giờ trưa, nhóm được thưởng thức bữa ăn mang đậm chất đồng nội như gà hấp lá sen, rau tập tàng luộc, lươn đồng kho tiêu, lẩu ếch nấu chua và trái cây... Buổi chiều là thời gian thích hợp để trải nghiệm các hoạt động ngoài trời như đi bộ tham quan phim trường Cánh đồng bất tận với đồng cỏ bàng ngập nước, cầu gỗ tràm, mái nhà lá; đạp xe giữa rừng tràm gió tận hưởng không khí trong lành, chèo thuyền kayak ngắm cảnh, bơi lội trong hồ nước mưa trong vắt nhìn thấy tận đáy...

Tâm cho biết chuyến đi du lịch của anh sau dịch không có quá nhiều khác biệt so với trước, đường từ TP HCM đi Long An thuận tiện, dễ dàng, chỉ cần du khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và khai báo y tế đầy đủ, tuân thủ 5K. Tour du lịch có giá 550.000 đồng/người, đã bao gồm chi phí ăn uống, đi lại và hướng dẫn viên trong khu du lịch, nhóm của Tâm chỉ mang theo vật dụng cá nhân và trang phục để trải nghiệm các hoạt động như bơi, chụp ảnh. Tâm và các bạn vui chơi đến khoảng 17h thì rời Long An trở về TP HCM.

'Cánh đồng bất tận' ở Long An Những hình ảnh ấn tượng tại Cánh đồng bất tận. Video: Ngô Phương Tâm

Huỳnh Nhi