Bến Tre, Long An đón khách TP HCM từ tháng 11

Các tour du lịch xuất phát từ TP HCM đi Long An được bán với giá từ 999.000 đồng từ đầu tháng tới, còn Bến Tre sẽ đón khách từ giữa tháng.

Ngày 30/10, Sở Du lịch TP HCM và Bến Tre tổ chức Hội nghị liên kết du lịch, xây dựng phương án đón khách liên tỉnh. Hai địa phương thống nhất tiêu chí an toàn khi du lịch, quy trình đón khách, cách thức lưu thông cho doanh nghiệp du lịch cùng khách tham quan... và sẽ đăng tải thông tin đầy đủ, truyền thông rộng rãi đến du khách trong thời gian sớm nhất.

Sở Du lịch hai địa phương phối hợp với Sở Giao thông Vận tải khảo sát, đánh giá và phát triển tuyến du lịch đường thủy. Trước mắt là tuyến Cần Giờ - Bến Tre với chủ đề "Bản giao hưởng sắc màu thiên nhiên", kéo dài 3 ngày 2 đêm.

Bến Tre là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch gắn với văn hóa – lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, làng nghề gắn với các sản phẩm đặc trưng từ cây dừa.

Từ TP HCM, du khách mất từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ để đến với xứ dừa. Năm 2019, Bến Tre là địa phương đón khách quốc tế nhiều thứ 2 và chiếm đến 40% lượng khách quốc tế và 11% khách du lịch nội địa của cụm Đông Đồng bằng sông Cửu Long.

Bến Tre là địa phương có tiềm năng du lịch sinh thái lớn, hút khách từ TP HCM. Ảnh: Sở Du lịch TP HCM

Ngoài ra, các sản phẩm liên tuyến, liên vùng, tổ chức thêm các chương trình kết nối giữa Đông Nam Bộ - TP HCM - Bến Tre cũng đang được xây dựng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kích thích nhu cầu đi du lịch và giải trí của du khách sau thời gian dài giãn cách.

Bên cạnh Bến Tre, Long An cũng đã khởi động lại hoạt động du lịch bằng các tour liên tỉnh với TP HCM trong tháng 11. Hiện du khách TP HCM có thể đi tour Long An 3 ngày 2 đêm, 2 ngày 1 đêm hay đi trong ngày. Điểm đến là các khu du lịch sinh thái ở TP HCM và Long An như: Nông Trang Xanh, Địa đạo Củ Chi, Khu du lịch Cánh đồng bất tận, Rừng tràm gió nguyên sinh, khu trồng dược liệu; trải nghiệm liệu pháp "tắm rừng"... giá tour từ 999.000 đồng.

Đình Chương