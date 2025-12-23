Thủ đoạn đẩy loạt thiếu nữ vào tay tỷ phú ấu dâm Epstein

Maxwell, đồng phạm của Epstein, luôn tỏ vẻ thân thiện, trò chuyện, tâm tình để lấy lòng tin của các thiếu nữ, sau đó dụ dỗ họ vào vòng tay tỷ phú ấu dâm này.

Một tài liệu trong loạt hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein mới được công bố đã làm sáng tỏ những chiêu trò tâm lý mà bạn gái cũ của ông ta, Ghislaine Maxwell, sử dụng nhằm lôi kéo những thiếu nữ dễ bị tổn thương vào vòng xoáy lạm dụng.

Maxwell, 63 tuổi, năm 2022 bị tòa án liên bang tại New York kết án 20 năm tù vì đã dụ dỗ trẻ vị thành niên cùng Epstein. Người phụ nữ này đệ đơn yêu cầu hủy bản án và được thả khỏi nhà tù liên bang, với lý do mình đã "không được xét xử công bằng, khách quan".

Ghislaine Maxwell cùng bạn trai, tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong một bức ảnh không rõ ngày tháng. Ảnh: Zuma Press

Những tài liệu mới được công bố cho thấy một đặc vụ thực thi pháp luật vào năm 2020 đã kể với các thành viên đại bồi thẩm đoàn tòa án liên bang Manhattan, New York về cuộc thẩm vấn với một phụ nữ, người cho biết mình từng bị Epstein lạm dụng khi còn ở tuổi vị thành niên. Cô cho biết những lần đầu đến nhà Epstein, dù chưa bị lạm dụng, đều mang lại cảm giác "kỳ lạ".

Nhưng Maxwell đã tìm cách khiến những điều kỳ lạ "trở nên bình thường" với cô gái. "Bà ấy giống như một người chị gái sành điệu và đưa ra những nhận xét kiểu như: 'Người lớn vẫn làm như vậy mà'", đặc vụ này kể lại. "Cô ấy có chút ngỡ ngàng, nhưng Maxwell luôn tỏ ra rằng mọi chuyện hoàn toàn bình thường".

Người phụ nữ cho biết Epstein bắt đầu có hành vi lạm dụng tình dục với cô, ngay cả khi có những phụ nữ khác ở xung quanh, kể cả Maxwell.

"Họ thường bắt đầu bằng việc yêu cầu một trong số các cô gái massage cho Epstein... thường là massage chân", đặc vụ cho hay, dựa trên lời kể từ nạn nhân. "Maxwell đứng đó, kiểu như trêu chọc các cô gái khác. Bà ta sẽ sờ nắn, chỉ đạo họ phải làm gì".

"Cô ấy đã cố gắng không nhìn vào Maxwell vì bà ta tạo ra cảm giác như một người chị, nên cô thấy rất kỳ lạ", đặc vụ nói. "Cô ấy cố gắng trở nên vô hình trong phòng để họ phớt lờ mình".

Người tố cáo mô tả thái độ của Maxwell là "rất thản nhiên, bà ta hành động như thể điều này là bình thường".

"Bà ta tạo ra cảm giác đó cho cô ấy", đặc vụ nhớ lại, thêm rằng việc làm này thực sự đã khiến nạn nhân cảm thấy thoải mái hơn và từ bỏ tâm lý đề phòng trước những việc đang diễn ra.

Những hành động lạm dụng của Epstein tăng dần theo thời gian. Trong cuộc thẩm vấn với cơ quan thực thi pháp luật, người phụ nữ đã được hỏi về cảm xúc của mình đối với Epstein và Maxwell vào thời điểm đó.

"Cô ấy bảo rằng mình cảm thấy như được họ yêu thương", đặc vụ nói với đại bồi thẩm đoàn. "Cô ấy cảm thấy họ là gia đình mình, rằng họ hỗ trợ cô và cô bị thuyết phục rằng mình cần cảm thấy biết ơn họ".

Mặc dù người phụ nữ này không được nêu tên trong biên bản của đại bồi thẩm đoàn, lời kể về việc bị lạm dụng rất khớp với lời khai từ nhân chứng "Jane" trong phiên tòa xét xử Maxwell. Jane nói với bồi thẩm đoàn rằng Epstein bắt đầu lạm dụng cô từ năm 14 tuổi và Maxwell đôi khi cũng có mặt trong phòng.

Tại phiên tòa, Jane cho hay Maxwell nhiều lần đụng chạm vào ngực cô. "Họ sờ soạng khắp nơi", cô kể, đồng thời mô tả về các lần quan hệ tình dục tập thể với cả hai người này cùng những người khác.

Lời khai của đặc vụ trên trước bồi thẩm đoàn liên quan đến một nạn nhân khác càng cho thấy hành vi thao túng tinh vi của Maxwell. Danh tính nạn nhân này cũng được giấu kín, nhưng mô tả từ đặc vụ về trải nghiệm của cô gần giống lời khai của Annie Farmer tại phiên tòa. Farmer làm chứng rằng Maxwell đã massage khỏa thân cho cô tại trang trại của Epstein ở New Mexico khi cô mới 16 tuổi.

"Maxwell bảo cô ấy massage chân cho Epstein, sau đó hướng dẫn cô ấy cách làm", đặc vụ kể lại. "Cô ấy hơi khó chịu, nhưng Maxwell cứ đùa giỡn nên cô ấy chỉ làm theo".

Một nạn nhân khác nói rằng trong thời gian đầu đến nhà Epstein, cô và Maxwell thường trò chuyện với nhau.

"Cô ấy tâm sự với Maxwell về cuộc sống gia đình. Cô ấy cũng kể với Maxwell về việc mình từng bị lạm dụng khi còn nhỏ", đặc vụ nói. "Cô ấy kể với bà ta rằng mẹ mình nghiện ma túy và bản thân từng bị lạm dụng nhiều lần".

Cô gái sau đó đã nhận được nhiều gói hàng chứa nội y sang trọng, với địa chỉ người gửi là của Maxwell và Epstein.

Cảnh sát Palm Beach ở Florida bắt đầu điều tra Epstein vào năm 2005, sau khi một phụ huynh tố cáo người đàn ông này quấy rối cô con gái 14 tuổi của mình. Điều tra viên lấy lời khai của cô gái trên vào năm 2007.

Một năm sau, Epstein bị truy tố, nhưng chấp thuận một thỏa thuận đầy ưu ái, giúp ông ta nhận các tội danh liên quan đến mại dâm ở cấp bang tại Florida và tránh được việc bị truy tố liên bang. Tỷ phú này chỉ phải ngồi tù 13 tháng, dù bị cáo buộc lạm dụng tình dục hàng chục thiếu nữ

Người phụ nữ không nhắc đến Maxwell trong cuộc thẩm vấn năm 2007 vì cho rằng bà ta "không quan trọng" đối với vụ án.

Lời khai của đặc vụ thực thi pháp luật về người phụ nữ này không chứa tên cô, nhưng có vẻ đang nhắc đến Carolyn, người phụ nữ thứ ba ra làm chứng tại phiên tòa xét xử Maxwell. Carolyn đã khai tại tòa rằng cô phải tìm đến "thuốc giảm đau và cocaine" để "xóa sạch ký ức" về việc bị Epstein lạm dụng. Cô qua đời vì dùng thuốc quá liều vào tháng 5/2023.

Epstein bị bắt một lần nữa vào năm 2019 với tội danh liên bang về buôn bán tình dục trẻ vị thành niên ở Florida và New York. Tuy nhiên, trong quá trình bị giam chờ xét xử ở nhà tù New York, người đàn ông này được báo cáo là đã treo cổ tự tử trong phòng giam.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước công bố đợt tài liệu đầu tiên liên quan cuộc điều tra về Epstein. Nhiều người nổi tiếng xuất hiện trong hồ sơ này như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu tổng thống Bill Clinton, Hoàng tử Anh Andrew hay ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)