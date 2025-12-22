Tổng thống Trump, cựu tổng thống Bill Clinton và các ca sĩ Michael Jackson, Mick Jagger là những cái tên gây chú ý khi xuất hiện trong hồ sơ Epstein.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước công bố đợt tài liệu đầu tiên liên quan cuộc điều tra về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Hồ sơ này gồm video, ảnh và tài liệu điều tra, những thứ được nhiều người dân Mỹ mong chờ công khai từ lâu.

Nhiều người nổi tiếng xuất hiện trong hồ sơ này như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu tổng thống Bill Clinton, Hoàng tử Anh Andrew hay ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

Xuất hiện trong hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với việc những người này dính líu tới hành vi phạm tội của tỷ phú ấu dâm này. Nhiều người trong hồ sơ đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận có hành vi sai trái. Dưới đây là danh sách những người nổi tiếng xuất hiện trong hồ sơ Epstein.

Cựu tổng thống Bill Clinton

Hồ sơ Epstein chứa nhiều hình ảnh của ông Clinton, như bức ảnh ông nằm thư giãn trong bồn tắm nước nóng, bơi trong hồ cùng hai phụ nữ, trong đó một người được che mặt và người còn lại dường như là Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Cựu tổng thống Bill Clinton xuất hiện trong hồ sơ Epstein. Ảnh: BBC

Vào những năm 1990-2000, cựu tổng thống Clinton có nhiều bức ảnh chụp cùng Epstein, trước khi ông này bị bắt. Ông Clinton không bị các nạn nhân của Epstein tố cáo có hành vi sai trái và cũng khẳng định không biết việc phạm tội của tỷ phú này.

Cựu tổng thống Bill Clinton (trái) chụp cùng Epstein. Ảnh: BBC

Về những bức ảnh trong hồ sơ Epstein, phát ngôn viên của cựu tổng thống Clinton khẳng định chúng đã có từ nhiều thập kỷ trước.

"Có hai kiểu người ở đây. Một là những người không biết gì và đã cắt quan hệ với Epstein trước khi tội ác của ông ta bị phơi bày. Thứ hai là những người vẫn duy trì mối quan hệ với Epstein. Ông Clinton là nhóm thứ nhất", phát ngôn viên của cựu tổng thống Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Trump cũng được nhắc đến trong loạt tài liệu do Bộ Tư pháp công bố, trong đó có đoạn nói rằng Epstein dường như đã giới thiệu một bé gái 14 tuổi với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Trong cuộc gặp năm 1990, Epstein đã huých vào tay ông Trump, ám chỉ cô bé và hỏi đùa cợt "Cô bé ổn đấy chứ?". Theo tài liệu, cả hai sau đó cười khúc khích còn cô bé cảm thấy khó chịu, nhưng khi đó "còn quá nhỏ để hiểu lý do".

Cô bé được nhắc tới sau này đã cáo buộc cô bị Epstein dụ dỗ, lạm dụng suốt nhiều năm. Nhưng trong hồ sơ tòa án, cô không đưa ra bất cứ cáo buộc nào nhằm vào ông Trump.

Tên của ông Trump còn xuất hiện nhiều lần ở các tài liệu khác và ông cũng xuất hiện trong một vài bức ảnh. Bộ Tư pháp Mỹ ban đầu gỡ ảnh ông Trump khi công bố hồ sơ, nhưng sau đó đã đăng lại vì vấp phải phản ứng dữ dội.

Một bức cho thấy ông Trump đứng cùng nhóm phụ nữ, bức còn lại là cảnh ông chụp cùng phu nhân Melania, Epstein và Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Tổng thống Mỹ từng nói ông là bạn của Epstein trong nhiều năm, nhưng bất hòa vào khoảng năm 2004, nhiều năm trước khi Epstein bị bắt. Ông Trump cũng luôn bác bỏ mọi hành vi sai trái liên quan đến tỷ phú ấu dâm.

Khi được yêu cầu bình luận về tài liệu nhắc tới ông Trump, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết chính quyền Trump "minh bạch nhất trong lịch sử".

"Bằng việc công bố hàng nghìn trang tài liệu, hợp tác với yêu cầu triệu tập của Ủy ban Giám sát Hạ viện và việc Tổng thống Trump gần đây kêu gọi điều tra thêm về những người bạn đảng Dân chủ của Epstein, chính quyền Trump đã giúp được các nạn nhân nhiều hơn so với bất kỳ đảng viên Dân chủ nào trước đây", bà Jackson nói thêm.

Hoàng tử Anh Andrew

Một bức ảnh đáng chú ý trong hồ sơ Epstein là ảnh Hoàng tử Andrew dường như nằm trên đùi 5 người phụ nữ và gương mặt của họ đã được che đi. Maxwell cũng xuất hiện trong bức ảnh, đứng ở phía sau.

Andrew, 65 tuổi, là con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II và là em trai của Vua Charles III. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, là chuẩn đô đốc trong hải quân Anh.

Hoàng tử Andrew nằm trên đùi những người phụ nữ. Ảnh: BBC

Hoàng tử Andrew suốt nhiều năm hứng chịu chỉ trích vì tình bạn với Epstein và gần đây nhất bị hoàng gia Anh bỏ tước hiệu, thu hồi nơi ở.

Virginia Giuffre, một nạn nhân của Epstein, từng kể trong hồi ký rằng cô đã quan hệ tình dục với ông Andrew ba lần, có cả khi cô mới 17 tuổi. Hoàng tử Andrew, dù phủ nhận mọi cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre, năm 2022 chấp thuận trả cho Giuffre hàng triệu USD để dàn xếp vụ kiện về cáo buộc tấn công tình dục. Giuffre đã tự tử hồi tháng 4.

Sao giải trí

Hồ sơ Epstein còn xuất hiện những ngôi sao hàng đầu như Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker và Mick Jagger. Một số bức ảnh cho thấy Epstein chụp cùng những ngôi sao này, dù chưa rõ bối cảnh của bức ảnh là gì. Có bức ảnh chụp Jackson đứng cạnh cựu tổng thống Clinton và Ross, với những gương mặt xung quanh bị bôi đen.

Đại diện của Jagger, Tucker và Ross chưa bình luận về vấn đề này.

Michael Jackson chụp cùng Epstein. Ảnh: BBC

Trong hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, có rất nhiều tài liệu đã bị bôi đen, trong đó có cả những tuyên bố của cảnh sát, báo cáo điều tra cùng hình ảnh.

Theo luật pháp Mỹ, các quan chức được phép chỉnh sửa lại tài liệu để bảo vệ danh tính nạn nhân hay những thông tin liên quan các cuộc điều tra còn đang diễn ra, nhưng phải nêu lý do.

Khi được hỏi tại sao chính quyền chưa công bố toàn bộ tài liệu, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói: "Rất đơn giản và rất rõ ràng. Luật yêu cầu chúng tôi phải bảo vệ nạn nhân."

Ngọc Ánh (Theo BBC, AP, AFP)